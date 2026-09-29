La Selección argentina encara este martes su último entrenamiento en la previa del partido amistoso ante Bolivia en la fecha FIFA. Antes, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa para palpitar este duelo mientras su continuidad como DT de la Albiceleste mantiene en vilo a los hinchas.

Luego de la final perdida ante España, Scaloni se mostró abatido y puso en duda su puesto como entrenador nacional. En el arranque de esta fecha FIFA, el DT reconsideró su postura y se mostró abierto a extender el vínculo.

“La foto (que publicó la AFA) es porque más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, contó Scaloni, aportando tranquilidad y buenas sensaciones.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección argentina durante la fecha FIFA. (Foto: afaseleccion/IG)

Al mismo tiempo, como punto a resaltar, se refirió a quién será el encargado de llevar la camiseta 10 con la salida de Messi. “En estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, afirmó.

“Es indudable que, al no estar él, cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él pasa a ser indispensable y nuestro caso es así. Por suerte, los partidos en los que no ha estado el equipo han respondido; por suerte, hay chicos jóvenes que han aportado. Le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera, por qué no. Para eso están estos partidos, para probar. Sin olvidarnos de que nuestro fútbol pasa a través de la pelota, de juntar gente que juegue bien, eso no va a cambiar. Es nuestra seña de identidad”, agregó.

Por otra parte, destacó la figura de Lionel Messi para el equipo: “Es indudable que, más allá de como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera él. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; buscamos gente positiva. Entre todos suplir lo que hacía Leo. Va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”.

Las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“El equipo lo tengo más o menos confirmado. Después del entreno lo sabrán seguro”.

Mastantuono y Nico Paz juntos en cancha: “Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado. Ganas no faltan y lo intentaremos en algún momento”.

“Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado. Ganas no faltan y lo intentaremos en algún momento”. “Dije después de la final que había que pensar bien, después de ese momento negativo. Tuvo que repensar bien, analizar el tema deportivo, que es importante, es fundamental, sin olvidar el económico, pero analizar qué nos queda, qué es lo que nos viene y estamos ilusionados con eso. Eso me ha abierto a llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance a hablar”.

Sobre la continuidad de Walter Samuel: “El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó con nosotros hasta el Mundial. Además de ser importantísimo, es mi amigo y quiero lo mejor para él. Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta. No va a haber problemas; lógicamente, si es así, para nosotros sería una pérdida grandísima y veremos”.

“El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó con nosotros hasta el Mundial. Además de ser importantísimo, es mi amigo y quiero lo mejor para él. Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta. No va a haber problemas; lógicamente, si es así, para nosotros sería una pérdida grandísima y veremos”. “ El capitán es Cuti, el segundo va a ser Emiliano (Martínez) y el tercero va a ser Lautaro (Martínez) ”.

”. Sobre los rumores de contactos con River : “Los rumores son rumores; a mí nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie. Es la realidad y lo que siempre he hecho. De River no es cierto, nadie me contactó y hasta el 31 estoy acá”.

: “Los rumores son rumores; a mí nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie. Es la realidad y lo que siempre he hecho. De River no es cierto, nadie me contactó y hasta el 31 estoy acá”. Sobre Lautaro y Julián: “En principio van a jugar, al menos este partido, juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos y ver qué nos pueden aportar. En el futuro ya veremos. Son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que pueda jugar; veremos qué tal nos va”.

“En principio van a jugar, al menos este partido, juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos y ver qué nos pueden aportar. En el futuro ya veremos. Son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que pueda jugar; veremos qué tal nos va”. “El vínculo con la gente ha sido el máximo posible; en eso estamos orgullosos de poder haber conseguido eso”.

“En su momento fue un recambio bastante más amplio y con una idea diferente a esta. Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida; sabemos el rumbo y el camino. En ese momento no sabíamos bien, incluso si estábamos de interinos o no. Ahora hay una base diferente y gente en quien confiar. Está esa tranquilidad, pero no te garantiza resultados, lo sabemos. Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión”.

En ese momento no sabíamos bien, incluso si estábamos de interinos o no. Ahora hay una base diferente y gente en quien confiar. Está esa tranquilidad, pero no te garantiza resultados, lo sabemos. Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión”. Cómo ve a la Selección argentina para el 2030: “Falta un montón todavía. Siempre vamos a competir, eso lo tengo claro y por eso es una de las decisiones de intentar seguir. Vemos qué material hay; el hambre de estar sigue estando; ningún futbolista dijo: ‘Me tomo esta fecha FIFA para no venir’, al contrario. Tenemos la señal de que vamos a competir con todos y eso es lo más importante. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas ”.

“Falta un montón todavía. Siempre vamos a competir, eso lo tengo claro y por eso es una de las decisiones de intentar seguir. Vemos qué material hay; el hambre de estar sigue estando; ningún futbolista dijo: ‘Me tomo esta fecha FIFA para no venir’, al contrario. ”. “El último Mundial nos dejó la enseñanza de que se juegan todos los partidos, sea el rival que sea, a morir. Todos los rivales son difíciles, como habíamos confirmado tantas veces. A nosotros nos costaron todos los partidos de una manera diferente que a los demás y llegamos a la final de la competición como llegamos. Esa es la realidad”.

El último entrenamiento de la Selección argentina

Tras haber tenido el fin de semana libre, los futbolistas volvieron al trabajo el lunes por la tarde. La jornada se inició en el gimnasio, como es habitual, y luego se trasladó al campo de entrenamiento.

Después de completar la entrada en calor, el cuerpo técnico planteó una serie de tareas tácticas destinadas a ensayar distintas alternativas y variantes de posiciones. Los ejercicios estuvieron orientados especialmente a corregir y perfeccionar movimientos tanto en defensa como en ataque.

En el tramo final de la práctica, el plantel se repartió en tres grupos para disputar cuatro bloques de fútbol reducido, con el objetivo de trabajar diferentes situaciones de juego en espacios acotados.

Scaloni, en el entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza (Foto: Reuters)

Por otra parte, Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan con entrenamientos diferenciados. En el caso del lateral, ya comenzó a realizar trabajos convencionales en la cancha, acompañado por un fisioterapeuta, como parte de su proceso de recuperación.

Cómo sigue la agenda de la Selección argentina

Martes 29 de septiembre

15.30 - Entrenamiento (primeros minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).

Miércoles 30 de septiembre

21.00 - Amistoso vs. Bolivia en Córdoba

Los amistosos que jugará la Selección argentina en esta fecha FIFA

30 de septiembre a las 21: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes.

3 de octubre a las 21: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

6 de octubre a las 20: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi).

Fuente: TN