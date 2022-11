Lionel Scaloni y sus colaboradores, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y el arquero Franco Armani llegaron esta noche a Doha, capital de Qatar, para disputar el Mundial de fútbol.



El primer grupo de la delegación argentina llegó anoche al aeropuerto y se dirigió directamente para el predio de la Universidad de Qatar, donde se alojará la Albiceleste durante el certamen. Allí esperará Scaloni a muchos de los futbolistas de las ligas europeas, mientras que otros viajarán directo a Abu Dabi para encarar el partido amistoso ante Emiratos Árabes del 16 de noviembre.



La Selección argentina debutará en la Copa del Mundo el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana en la ciudad de Lusail, ante Arabia Saudita.



La Selección argentina en la fase de grupos

Selección argentina vs. Arabia Saudita el 22 de noviembre a las 7.

Selección argentina vs. México el 26 de noviembre a las 16.

Selección argentina vs. Polonia el 30 de noviembre a las 16.