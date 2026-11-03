Scaloni presentó la primera lista de convocados de la Selección Argentina tras el retiro de Messi
El combinado albiceleste se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA de noviembre con la ausencia de algunos referentes.
El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó este martes la lista de convocados con 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, con algunas sorpresas entre los nombres que no están, como Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y, nuevamente, Rodrigo De Paul.
El combinado nacional disputará sus primeros dos amistosos tras el retiro de su excapitán, Lionel Messi. Los encuentros se jugarán el 13 en el Alberto J. Armando, más conocidoc como "La Bombonera" y el 17 de este mes, en el estadio de Córdoba, Mario Alberto Kempes, donde Scaloni buscará rearmar la columna vertebral con la nueva camada de futbolistas que viene surgiendo.
La nueva lista, recientemente publicada en las páginas oficiales de la Selección argentina, tuvo como sorpresas las bajas anteriormente mencionadas, pero también la convocatoria sorpresiva de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se encuentra en recuperación por una dura lesión en el rostro que lo marginó de las canchas durante semanas.
Además, se destaca la vuelta de Mariano Troilo, el zaguero central que tuvo su primera citación en julio de 2025, cuando jugaba para Belgrano de Córdoba, y que estará por segunda vez, ahora como futbolista del Parma de Italia; por su partem Aaron Anselmino, exfútbolista de Boca tendrá su primera aparición en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.
Lista de convocados
Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico De Madrid), Santiago Beltrán (River Plate)
Defensa: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).
Mediocampo: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907),
Delantero: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético De Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético De Madrid).