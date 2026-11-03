El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó este martes la lista de convocados con 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, con algunas sorpresas entre los nombres que no están, como Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y, nuevamente, Rodrigo De Paul.

El combinado nacional disputará sus primeros dos amistosos tras el retiro de su excapitán, Lionel Messi. Los encuentros se jugarán el 13 en el Alberto J. Armando, más conocidoc como "La Bombonera" y el 17 de este mes, en el estadio de Córdoba, Mario Alberto Kempes, donde Scaloni buscará rearmar la columna vertebral con la nueva camada de futbolistas que viene surgiendo.