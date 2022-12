No hubo un 11 en cancha en el entrenamiento de la Selección. Lionel Scaloni, en la última práctica previa al partido de este viernes ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial, sí trabajó con dos sistemas tácticos diferentes. Pero la novedad es que en ambos módulos estuvo presente Rodrigo De Paul. ¿Y Ángel Di María? La gran duda.



Por un lado, el DT argentino probó el 4-3-1-2. Allí estuvieron presentes Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico/Acuña. Los que jugaron del medio hacia adelante fueron De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Messi, Di María y Julián Álvarez.

Luego, cambió y pasó a una línea de cinco atrás. Y el que ingresó como tercer central para el 5-3-2 fue Lisandro Martínez. Ahí, los que se movían del medio hacia adelante fueron los mismos con la excepción de Fideo, que salió del trabajo táctico diseñado por el entrenador.



Así las cosas, la duda estaría planteada en esos términos. Si juega 4-3-1-2 va Di María. Si se inclina por arrancar con el plan B, el 5-3-2, saldría Fideo para que ingrese Licha. Aunque también es cierto que en un momento, De Paul dejó el equipo y entró en su lugar Lea Paredes, quien también lo había reemplazado en la práctica del miércoles.

Como siempre explica el entrenador, hay tiempo hasta el último instante para confirmar. Además, no suele hacerlo para no darle ventajas al rival. Siempre fue metiendo modificaciones en los partidos, después del arranque con derrota vs. Arabia. Habrá que ver si sigue en esa línea. Lo que sí, seguro, es que va a poner a quienes estén 100% en lo físico.