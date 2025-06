En la previa del compromiso ante Chile como visitante de este jueves, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dio su habitual conferencia de prensa, se refirió a la dificultad en el armado del equipo con tantas bajas y puso en duda la titularidad de Lionel Messi.

"Estuve hablando con él, seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico", expresó el DT. "Es evidente que hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. En principio está para jugar, después valoraremos. Viene de un buen partido el sábado pasado. En principio está para jugar y ya decidiremos", agregó.

Con muchas bajas entre suspendidos y lesionado, el armado de once no se le hace fácil. "Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque radicará en el entrenamiento, pero daremos la oportunidad de jugar a chicos que no han jugado mucho, es el momento para jugar", dijo ante los medios.

"El resultado siempre es importante pero hoy creemos que no es fundamental, buscaremos que los jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección", completó.

Scaloni, sobre la ausencia de Mac Allister y las bajas

"Alexis (Mac Allister) estaba en la lista, ha tenido unos problemas, que viene arrastrando en el último año y decidimos con él que descanse. Por suerte no tenemos la necesidad de arriesgar jugadores y decidimos que se ponga bien para lo que viene, por eso llamamos a Barrenechea y Buendía", explicó. "Lo Celso también ha venido con un problema y seguramente no esté en ninguno de los dos partidos, necesitamos recuperarlo", agregó.

"Han venido estas cosas en un momento donde se puede aceptar porque no estamos necesitados de puntos, pero es una oportunidad para los chicos que les toque jugar en lugar de ellos. Cuando hay una puerta abierta hay que aprovecharla porque después nunca se sabe. Esos chicos tendrán la oportunidad de jugar y demostrar", prosiguió.

Más frases de Scaloni

Sobre Lautaro Martínez: "A Lautaro me lo encontré ahora, hablamos minutos y después hablaré. Viene, va a viajar y no estará para jugar. Ya habíamos decidido que se tome estos días, merecidos. Forma parte del plantel, eso seguro".

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central: "Es una alegría que vuelva al fútbol argentino, es el ídolo de muchísima gente, no solo de Rosario Central. Tener a un jugador de eses calibre va a ser algo espectacular. No solo le hace bien al fútbol argentino sino que también a él, a su corazón, al alma, un poco más de cariño. Muy contento".

La Finalissima ante España: "De la Finalissima no sé nada, este año sabemos que está complicado, el año que viene no sé, está el Mundial. Veremos qué decisión toman los que cuentan, nosotros contamos poco. No tengo información".

(TyC Sports Web)