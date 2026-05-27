A días de la presentación definitiva de la lista para el Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio y dejó varias definiciones importantes sobre el presente de la Selección Argentina. El DT se mostró atento a la evolución física de Lionel Messi tras la molestia muscular que sufrió en Inter Miami, reconoció que hay futbolistas que llegarán “sin estar del todo recuperados”, justificó la ausencia de Paulo Dybala y dejó abierta la posibilidad de incluir sorpresas entre los 26 convocados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con DSports, el entrenador explicó que el cuerpo técnico esperará “hasta el último día” antes de cerrar la nómina definitiva para la Copa del Mundo. “La idea es no cambiar a nadie de la lista, pero estaremos así hasta el último momento”, señaló, dejando en claro que el estado físico será determinante.

Uno de los focos principales estuvo puesto en Messi, quien encendió las alarmas luego de pedir el cambio en el duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union. “Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas”, explicó Scaloni, aunque admitió su preocupación por la cantidad de jugadores que llegan con molestias.

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“Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de los jugadores que han tenido inconvenientes físicos. La meta es recuperarlos y que lleguen de la mejor manera”, agregó el DT campeón del mundo.

Además, el oriundo de Pujato dejó una definición que rápidamente generó repercusión respecto a Paulo Dybala, uno de los nombres que aparece afuera del recambio de la Selección. El entrenador remarcó que la lista tendrá “un mix de jugadores” capaces de darle diferentes variantes al equipo y explicó que la renovación no depende de la edad sino del rendimiento.

“La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel”, sostuvo, en una frase que ayuda a entender por qué algunos futbolistas quedaron relegados en la consideración de cara al Mundial.

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A su vez, también dejó abierta la puerta para posibles sorpresas entre los convocados. Scaloni confirmó que varios juveniles viajarán a la gira previa en Estados Unidos y mencionó especialmente a Agustín Giay y Nicolás Capaldo, además de otros futbolistas que vienen siendo seguidos de cerca por el cuerpo técnico.

“Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Todo lo hacemos pensando en que puedan aportarnos por si pasa algo después de cerrada la primera lista”, explicó el entrenador, recordando además las bajas de último momento que sufrió Argentina antes de Qatar 2022 con Joaquín Correa y Nicolás González.

Por otra parte, Scaloni también habló de su continuidad después del Mundial y evitó dar precisiones. “Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine el Mundial charlaremos”, afirmó sobre su vínculo con Claudio Tapia.

Finalmente, el técnico dejó un mensaje para los hinchas antes de la defensa del título mundial: “Estos chicos dejaron siempre el máximo. Vamos a ir a esta Copa del Mundo de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura y nuestra camiseta”.

Fuente: TyC Sports Online