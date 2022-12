Llegó en silencio, se bancó las críticas, trabajó más que nadie, creyó en su cuerpo técnico y en su proyecto, convenció a las figuras, armó un recambio y nos devolvió la ilusión. Si hoy estamos en la final del mundo, es gracias a Lionel Scaloni.

La Selección Argentina jugará este domingo la final del Mundial Qatar 2022. El triunfo de este martes ante Croacia, por 3 a 0, le dio el boleto a la última instancia de la máxima cita del fútbol.

Tras el partido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y se rindió a los pies de Lionel Messi con quien se abrazó una vez consumada la goleada y rompió en llanto: "Si Messi es el más grande de la historia... A veces parece que porque somos argentinos lo decimos y pecamos un poco de egoísmo de argentino al decir que es el mejor de la historia pero creo que no hay ninguna duda", explicó el DT argentino.

"Yo lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio con mi cuerpo técnico y mis jugadores de poder entrenarlo y verlo y es emocionante. Es emocionante porque cada vez que lo ves te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente, y no solo a los argentinos. Entonces bueno, hay poco más que agregar de él. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la Celeste y Blanca", analizó el entrenador de la Albiceleste.

LA EMOCIÓN DEL DT, EL PADRE DE LA CRIATURA: SCALONI A PURA LÁGRIMA 🥹🇦🇷#TyCSportsMundial pic.twitter.com/fbHo7iGkec — TyC Sports (@TyCSports) December 13, 2022

Luego manifestó que “intentó no emocionarme, es muy difícil. Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera en que lo hago yo. Cuando jugás para tu Selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante. Se puede ganar o perder, pero es emocionante. Lo de la gente también, va todo de la mano”.

Y dejó algo en claro a la hora de las comparaciones con otros grandes entrenadores argentinos que "no me puedo poner a la altura de Menotti, Bilardo o Sabella, pero me llena de orgullo estar acá. Dirigir la final va a ser un privilegio".

Y agregó: "Festejamos porque es algo muy emocionante, pero todavía queda un paso. Es un momento para disfrutar, pero ya tenemos que pensar en lo que viene".

⚽️ Mundial de #Qatar2022



🇦🇷 Argentina 3 🆚 0 Croacia 🇭🇷



🎙 Lionel Scaloni: "Intento no emocionarme porque estoy en el lugar soñado para cualquier argentino".pic.twitter.com/CTn8aQZPDD — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 13, 2022

Luego sostuvo que "creo que hemos jugado partidos mejores que este. El rival hace que se agigante la victoria y el contexto, también. Jugar contra este equipo no es fácil, por algo es el actual subcampeón del mundo".

También destacó el gran partido de Julián Álvarez: "El partido de Julián (Álvarez) fue muy bueno, no solo porque hizo dos goles, sino porque además nos dio una mano muy grande con los volantes croatas. Tiene un despliegue tremendo", opinó.