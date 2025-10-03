SELECCIÓN ARGENTINA
Scaloni sorprendió con la lista de convocados: nombres inéditos, dos retornos y una confirmación
De cara a la próxima fecha FIFA, Scaloni sorprendió con Cambeses de Racing, Rivero de River y Aníbal Moreno, de Palmeiras. En tanto, vuelven Enzo Fernández, Marcos Senesi y se mantiene el Flaco López en la nómina.
A simple vista, la mayoría son nombres conocidos. Sin embargo, Scaloni volvió a sorprender con algunas citaciones inesperadas. Así, aparece por ejemplo el nombre del arquero de Racing Facundo Cambeses, quien si bien viene de ser eliminado por River en la Copa Argentina, se adueñó del arco de la Academia, que hasta hace poco parecía propiedad exclusiva de Gabriel Arias.
En paralelo, también aparece el defensor del Millonario Lautaro Rivero, repescado por el club de Núñez en el último mercado de pases tras un préstamo en Central Córdoba. El joven zaguero de 21 años se quedó con el puesto de segundo marcador central, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se debaten el otro lugar de la zaga.
A esos dos nombres se les suma el de Aníbal Moreno, actualmente jugador de Palmeiras. De pasado en Newell's y Racing, el mediocampista ha sido codiciado por clubes como Boca y River en los últimos mercados de pases, pero decidió quedarse en el Verdao, en donde es amo y señor del mediocampo con grandes actuaciones que ahora le valieron su primera convocatoria a la Selección Mayor. A él también se le suma la confirmación de José López, el delantero del club brasileño que ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias y que vuelve a aparecer en la nómina actual.
En tanto, otras dos buenas noticias llegan con los retornos de Enzo Fernández y Marcos Senesi. El mediocampista de Chelsea se ausentó de la última citación como consecuencia de la expulsión que debió purgar, mientras que el defensor de Bournemouth regresa a la Albiceleste después de un largo tiempo, dado que su único partido oficial con el combinado nacional hasta ahora fue en junio de 2022, para el amistoso ante Estonia en el que fue titular.
De esta manera, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre en los Estados Unidos son:
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Walter Benítez
Facundo Cambeses
Gonzalo Montiel
Nahuel Molina
Cristian Romero
Leonardo Balerdi
Nicolás Otamendi
Marcos Senesi
Lautaro Rivero
Marcos Acuña
Nicolás Tagliafico
Leandro Paredes
Aníbal Moreno
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández
Nicolás Paz
Giovani Lo Celso
Alexis Mac Allister
Thiago Almada
Giuliano Simeone
Nicolás González
Franco Mastantuono
Lionel Messi
José Manuel López
Julián Álvarez
Lautaro Martínez