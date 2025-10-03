A simple vista, la mayoría son nombres conocidos. Sin embargo, Scaloni volvió a sorprender con algunas citaciones inesperadas. Así, aparece por ejemplo el nombre del arquero de Racing Facundo Cambeses, quien si bien viene de ser eliminado por River en la Copa Argentina, se adueñó del arco de la Academia, que hasta hace poco parecía propiedad exclusiva de Gabriel Arias.

En paralelo, también aparece el defensor del Millonario Lautaro Rivero, repescado por el club de Núñez en el último mercado de pases tras un préstamo en Central Córdoba. El joven zaguero de 21 años se quedó con el puesto de segundo marcador central, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se debaten el otro lugar de la zaga.

A esos dos nombres se les suma el de Aníbal Moreno, actualmente jugador de Palmeiras. De pasado en Newell's y Racing, el mediocampista ha sido codiciado por clubes como Boca y River en los últimos mercados de pases, pero decidió quedarse en el Verdao, en donde es amo y señor del mediocampo con grandes actuaciones que ahora le valieron su primera convocatoria a la Selección Mayor. A él también se le suma la confirmación de José López, el delantero del club brasileño que ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias y que vuelve a aparecer en la nómina actual.

En tanto, otras dos buenas noticias llegan con los retornos de Enzo Fernández y Marcos Senesi. El mediocampista de Chelsea se ausentó de la última citación como consecuencia de la expulsión que debió purgar, mientras que el defensor de Bournemouth regresa a la Albiceleste después de un largo tiempo, dado que su único partido oficial con el combinado nacional hasta ahora fue en junio de 2022, para el amistoso ante Estonia en el que fue titular.

De esta manera, los jugadores citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre en los Estados Unidos son:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Cristian Romero

Leonardo Balerdi

Nicolás Otamendi

Marcos Senesi

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Aníbal Moreno

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Nicolás Paz

Giovani Lo Celso

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nicolás González

Franco Mastantuono

Lionel Messi

José Manuel López

Julián Álvarez

Lautaro Martínez