La Selección Argentina realizó el anteúltimo entrenamiento antes del duelo frente a Jordania del próximo sábado a las 23.00 en el Dallas Stadium. A puertas cerradas, Lionel Scaloni paró un once totalmente alternativo que no está confirmado, pero puede dar algunos indicios de lo que saldrán a la cancha con la tranquilidad de haber obtenido la clasificación a dieciseisavos de final como líderes del Grupo J.

Tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria el lunes pasado y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró el primer lugar del grupo y, por ende, la posibilidad de rotar el equipo en la última fecha de la primera fase, algo que tiene un beneficio doble: darle minutos a aquellos que todavía no jugaron en este Mundial y preservar a los habituales titulares de cara al duelo de dieciseisavos de final que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 19.00 en Miami.

En la práctica matutina Scaloni paró un equipo íntegramente alternativo. Aunque Emiliano Martínez será titular, hoy atajó Juan Musso. La defensa estuvo conformada por Gonzalo Montiel, en plenitud física tras la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió estar ante los europeos, y lo acompañarán Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

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Pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para el partido de dieciseisavos de final, Leandro Paredes sería el volante central y estaría acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Valentín Barco, otro de los que aún no vio minutos en la Copa del Mundo, también tiene chances de ir de arranque en lugar del surgido de las inferiores de Rosario Central.

Enlazando el mediocampo y la delantera estuvo Nico Paz, mientras que el único atacante fue Julián Álvarez, relegando a Lionel Messi, por ahora máximo goleador del Mundial y de la historia de la competición, al banco. Igualmente el capitán argentino podría disputar la segunda etapa.

El once que paró Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.

Con información de TyC Sports.com