Schneider: "Habría que preguntarle a Frigerio si va a llegar al 25%"

– No sólo los candidatos a diputados nacionales, sino el futuro de la conducción de la oposición de aquí a 2023. Nuestro objetivo es la gobernación, más allá de que ahora tenemos como misión garantizar la renovación de los tres diputados y eso va a suceder porque Juntos por Entre Ríos va a ganar las elecciones en noviembre.

-¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la lista que encabeza Frigerio?

-Lo nuestro es una construcción colectiva, no representa al establishment político de la provincia. Es una lista de las bases del radicalismo y de Cambiemos. Del otro lado hay una opción más personalista, donde baja una figura nacional, de Buenos Aires, arma la lista y compite. Son dos estilos diferentes de conducción política.

-Se esperaba en principio un apoyo más fuerte del radicalismo de Paraná a la lista de ustedes ¿Qué fue lo que pasó?

-Ese apoyo lo tenemos. Todos los lunes tenemos reuniones con espacios del radicalismo de Paraná, incluso se está sumando la gente del PRO también y se va consolidando un trabajo de la lista 502 B en Paraná. Después hay otros radicales que han elegido estar en otros lados, participar con un sello de un partido que hoy forma parte del Frente de Todos.

-Te referís a la candidatura de Lucía Varisco por el partido Fe. Es una decisión muy fuerte para el radicalismo de Paraná por lo que implica ese apellido ¿Cómo lo leen ustedes?

-Cada uno decide dónde quiere estar y dónde se siente más cómodo. En este proceso hemos tenido conversaciones con todos y con algunos no pudimos acordar un trabajo conjunto y decidieron jugar por afuera.

-¿Qué opinás sobre la polémica que se produjo por el acto que encabezó Gainza en la sede de la UCR?

-Para m mí no tiene mayor trascendencia. Nosotros también hacemos reuniones políticas en el comité.

-¿Qué significa el apoyo que recibieron de Carrió?

-Para nosotros es muy importante poder contarle a los referentes nacionales lo que estamos haciendo en Entre Ríos. Somos dirigentes de base, con predicamento en nuestras ciudades, en nuestra región, que estamos compartiendo un proyecto provincial, pero por ahí nos cuesta llegar a los dirigentes nacionales para explicar este debate que estamos dando en la provincia. Así fue con Carrió, también con Facundo Manes y probablemente tengamos otras reuniones similares con dirigentes del orden nacional.

-¿Con quién?

-Hasta que no lo confirmen no lo vamos a decir.

-Carrió hizo una caracterización muy particular de Frigerio (lo trató de “traidor”) en la reunión que mantuvo con ustedes ¿Estás de acuerdo?

-Es su mirada. Ella dijo que lo conoce muy bien a Frigerio y que por eso lo definió de ese modo. Nosotros lo conocemos de otro lugar y no teníamos ese concepto. Ella lo definió de ese modo y no me voy a poner a discutir por eso.

-Los intendentes como vos y Galimberti, que estaban en funciones cuando Frigerio era ministro del Interior, lo conocen muy bien ¿Cómo definirías a Frigerio?

-Lo que digo es que el suyo es un proyecto personal. Y nosotros creemos que para lo que viene necesitamos un proyecto colectivo, porque los problemas que tiene esta provincia no se van a resolver desde un solo lugar, desde una sola mirada, sino con un trabajo en equipo. Yo no sé si Frigerio puede garantizar eso con su manera de conducir.

-Frigerio habla de armar un frente lo más amplio posible para 2023. Y en este punto se parecen bastante, en tanto ustedes también hablan con el peronismo, más allá de que ninguna de las dos listas lleven candidatos peronistas. Aunque Frigerio no descarta sumar también a peronistas que actualmente están el gobierno ¿Coinciden con eso?

-Nosotros decimos que en esta construcción colectiva están abiertas las puertas para todos aquellos que entiendan que hay que hacer un cambio en la provincia. Alguien que hoy está en el gobierno no podría compartir esta mirada. Justamente, nosotros venimos a cambiar lo que está haciendo este gobierno, allí hay una diferencia clara.

-¿Te gustaría que Macri se meta en la interna entrerriana?

-Yo lo respeto muchísimo a Macri. Aunque no es radical, ha sido mi presidente y a mí me representó bien respecto a lo que yo quería para el país, con todos los errores que pudo haber tenido. Ojalá venga y podamos sumar, no sé si un apoyo ahora, pero tener la oportunidad de que se sume a las elecciones después de las PASO para poder ganar en noviembre.

-En el peronismo estarían deseando que eso pase, porque interpretan que la figura de Macri los asociaría más claramente con el fracaso económico del anterior gobierno.

-Si, bueno. Pero ellos tienen que explicar lo que está pasando ahora. Le echan mucho la culpa a la pandemia, pero hay un montón de decisiones que han tomado que no tienen que ver con eso, como cerrar las exportaciones, por ejemplo, poniendo trabas al que genera la riqueza. No nos olvidemos que Macri ganó las elecciones en Entre Ríos. Yo respetaría mucho eso.

-¿Cómo los recibe la gente en la campaña, qué les dice?

-Siempre con buen trato y de buena manera. Encontramos enojo, desilusión por todo este tiempo que ha pasado desde el cambio de gobierno, que siempre genera una esperanza. Hoy esa esperanza que generó Fernández se ha transformado en desilusión y de pronto a veces nos involucran a todos los que participamos en política.

-¿La gente los ubica?

-Cuando me presento con mi nombre no tanto, pero cuando le digo que soy intendente de Crespo sí. Reconocen y respetan el trabajo que hacemos los intendentes.

-¿Los vinculan más con Cambiemos o con el radicalismo?

-Con Cambiemos.

-¿Van a llegar al 25% de los votos para obtener minoría?

-Habría que preguntarle a Frigerio si va a llegar al 25% (se ríe). La verdad que nos tenemos mucha fe.

-¿En base a qué?

-Sacando las cuatro ciudades más grandes, en todo el interior provincial nos va muy bien. Vamos a ganar en todo el territorio. Después hay todo un trabajo especial que estamos haciendo en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay que son ciudades muy determinantes.

-¿Cuál es el fuerte de ustedes?

-Tenemos movilizada toda la provincia. Por ahí es difícil verlo desde afuera. Se ha recuperado la mística militante en todos los locales partidarios. Hasta el lugar más alejado y el paraje más chiquito de la provincia está trabajando para esta lista 502B, haciendo pasacalles, juntando los fiscales, pidiendo la boleta para repartirla. Toda esa tarea militante, que es la tradición del partido en la manera de hacer política y contactar con la gente, está garantizada. Eso nos tiene muy entusiasmados.

-Sin embargo, cuando se mira a la dirigencia radical se ve un apoyo importante para Frigerio desde la UCR.

-Porque no somos la lista del establishment. Es una lista de base, de militancia, con predicamento en nuestras ciudades, en nuestras regiones. A todos esos que hoy apoyan a Frigerio ya le hicimos los pasacalles, le repartimos la boleta, le juntamos los votos. Ellos tomaron hoy una decisión, pero la gente está acompañando la 502B. Eso es lo que está pasando.

-Entonces, si Frigerio saca el 25% te va a desplazar del tercer lugar de la lista.

-(Se ríe) Probablemente. Para nosotros es importante renovar las tres bancas en el Congreso y claro que a mí me gustaría poder hacerlo. Pero lo más importante es la movilización que estamos generando, fortaleciendo el radicalismo y la oposición en Entre Ríos en vista a 2023. Esto recién comienza. Vamos a seguir trabajando en la idea de ganar las elecciones a gobernador porque es lo que entendemos que realmente va a transformar a la provincia.

-¿Y cómo van a resolver la candidatura a gobernador entre Galimberti y Schneider?

-Puede ser un hombre o una mujer. Lo importante es que sea de Entre Ríos Cambia. Los nombres no son importantes, lo que importa es el proyecto. Podríamos haber estado compitiendo con Pedro ahora, pero no tendríamos la fortaleza que tenemos.

Fuente: Página Política