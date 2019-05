Schwartzman ganó y está en semifinales en Roma

El tenista argentino Diego Schwartzman, muy cerca de su mejor versión, avanzó por primera vez en su carrera a las semifinales de un Masters 1000, tras vencer este viernes en Roma al japonés Kei Nishikori por 6-4 y 6-2. El Peque, ubicado en el puesto 24 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 25 minutos para vencer al número seis del mundo y jugará mañana en semifinales ante el vencedor del cruce que animarán no antes de las 16 el tandilense Juan Martín Del Potro (9º) y el serbio Novak Djokovic (1º). El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj jugó en un gran nivel y le ganó por primera vez en su carrera a Nishikori, con quien había perdido en tres ocasiones, en Buenos Aires y Madrid 2017, y el año pasado en el US Open. El argentino, de 26 años, no atraviesa un año bueno en resultados, con la excepción de la final del Argentina Open que perdió en febrero ante el italiano Marco Cecchinatto, pero en Roma se reencontró con su nivel y venció sucesivamente al japonés Yoshihito Nishioka (75º), al español Albert Ramos (88º), al italiano Matteo Berrettini (33º) y al mencionado Nishikori. En su partido ante el nipón, Schwartzman comenzó muy prendido y se puso 5-0 arriba con dos quiebres de servicio (para 2-0 y 4-0), ante un rival demasiado errático en ese tramo. Sin embargo, Nishikori reaccionó y quebró dos veces, primero para 2-5 y luego para quedar 4-5 más cerca, y eso estiró la definición del parcial. Schwartzman fue inteligente, no se apartó de su plan y quebró de nuevo para llevarse el set por 6-4 luego de dos errores no forzados del japonés. En el segundo parcial, Nishikori se fue apagando de a poco, con errores no frecuentes, y el argentino no vaciló con sus golpes, sobre todo la derecha siempre profunda que le dio buenos resultados. Schwartzman, dueño de una de las mejores devoluciones de saque del circuito, quebró dos veces más a Nishikori, primero para adelantarse 4-2 y luego en 6-2 que le reportó la victoria y el festejo en el Foro Itálico.