El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, visitará este viernes a las 10.45 el Mundial de Canotaje Maratón que se desarrolla en la ciudad. La competencia internacional reúne a más de 700 palistas de más de 40 países y se extenderá hasta el domingo.

La visita del funcionario nacional fue anunciada a la prensa a primera hora de este viernes. Scioli participará de las actividades del campeonato, que tiene como escenario el río Gualeguaychú y representa un acontecimiento histórico para el deporte regional, ya que es la primera vez que el Mundial de Canotaje Maratón se disputa en Sudamérica.

El certamen se desarrolla entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, con un circuito que permite al público seguir las competencias desde distintos sectores de la Costanera. La programación incluye pruebas de las categorías juveniles, sub-23 y sénior, además de las competencias de paracanotaje.

El campeonato reúne también el Mundial Máster y el Panamericano de Canotaje Maratón, en una semana de actividades deportivas que convoca a delegaciones internacionales y genera movimiento turístico en la ciudad.

La última visita de Daniel Scioli a Entre Ríos fue el 8 de febrero pasado, también en Gualeguaychú, cuando participó de una jornada del Carnaval del País, acompañado por el intendente Mauricio Davico y autoridades turísticas.

Durante esa visita, recorrió los talleres de la comparsa Marí Marí y conoció el viñedo Las Magnolias, en el marco de una agenda orientada a la promoción de los atractivos turísticos y culturales de la ciudad.