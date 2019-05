Scioli en Paraná: "Lo que ocurrió en Entre Ríos, ocurrirá a nivel nacional"

El dirigente expresó su "preocupación" por la crisis económica y ante se refirió a la conformación de un Frente Electoral por la unidad del Justicialismo para competir en las elecciones presidenciales.

"Lo que ocurrió en Entre Ríos, ocurrirá a nivel nacional", sentenció Daniel Scioli durante su visita Paraná. El dirigente se mostró expectante respecto de la responsabilidad del Partido Justicialista de construir un Frente Electoral para competir en las elecciones presidenciales.Las declaraciones del ex gobernador bonaerense y precandidato a presidente fueron en el marco de una visita a la sede de UPCN, la presentación de su libro "El otro camino", y previo a una reunión con el gobernador Gustavo Bordet. "Las expectativas son hacia la responsabilidad desde nuestro Partido Justicialista de confluir un Frente, como Bordet que marcó un camino de unidad y es lo que debe dar previsibilidad, tranquilidad y esperanza a la gente, sobre cómo vamos a salir de esto", explicó."Ya lo decidió el Partido Justicialista, vamos a un gran frente electoral en el cual anhelamos que se dispute en las PASO la diversidad del arco opositor, para darle a la sociedad una alternativa a este único camino que sigue insistiendo a pesar de las adversidades electorales", refirió el ex gobernador bonaerense y precandidato a presidente, en relación a los resultados de las elecciones en Santa Fe, donde el peronismo obtuvo un 40% de los votos.En la oportunidad, Scioli se mostró "preocupado por la dinámica que está tomando el ajuste, por el impacto de la crisis en los sectores productivos, dado el desconcierto del gobierno y la pérdida de confianza interna y externa". "A la gente se la escucha decir en la calle que el salario no le rinde, que al comerciante le bajaron las ventas, las tarifas son insoportables, lo mismo que las tasas de interés", comentó. "Si fueron las políticas económicas las que hundieron a los sectores productivos, tiene que haber un cambio en esto, porque el gobierno habla de alivio, pero el verdadero alivio vendrá para los argentinos cuando, el 10 de diciembre, cambie la política de ajuste, por una de desarrollo nacional, y en eso estamos trabajando", sentenció. "El principal generador de inflación es el gobierno", sentenció el dirigente, y en ese sentido bregó para que "se reviertan las prioridades". Recomendó, "generar un shock de reactivación del consumo, de recuperación del salario y nuestra capacidad industrial que está ociosa". (fuente: Elonce)