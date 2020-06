Scola evaluará su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

"No era la despedida que tenía en mente para mí. Estaba pensando en un estadio lleno, un juego importante, el abrazo de mis compañeros. Si Valencia fuera mi último partido, sería un poco triste. Pero también está bien, lo que tuve que hacer en 25 años de carrera lo hice. Estoy en paz conmigo mismo", lamentó Luifa en declaraciones a Corriere Della Sera de Italia.

Scola jugó un año en Italia, luego de ser finalista con Argentina en el Mundial de China 2019, y adelantó: "No sé lo que voy a hacer ahora. Solo sé que no podría aceptar ser un jugador de medio juego. Solo conozco dos velocidades: 100 por ciento o cero por ciento. Si tuviera que entender que no puedo dar el 100%, entonces me detendría de inmediato. Me tomaré unos días para pensarlo".

Finalmente, el interno con pasado en la NBA aclaró por qué dijo que no quería jugar en nivel de Euroliga: "Porque ya no tengo ganas y tengo 40 años".