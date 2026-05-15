El Grupo Scout San Juan Bautista llevará adelante este sábado una colecta solidaria a beneficio del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro”, con el objetivo de colaborar con la institución.

La actividad comenzará a partir de las 9 y se desarrollará en distintos puntos de la ciudad. Los voluntarios partirán desde Del Valle, a la altura de calle Paraná, y desde Clavarino en la intersección con Schachtel, para luego dirigirse hacia la Costanera.

Durante la jornada, los scouts recorrerán los barrios casa por casa, identificados con su uniforme y alcancías destinadas a reunir fondos para el Hogar. Además, se dispondrá de un puesto fijo en la esquina de 25 de Mayo y España, donde los vecinos también podrán acercar su colaboración.

Desde la organización indicaron que todo lo recaudado será entregado directamente a la comisión directiva de la entidad beneficiaria.