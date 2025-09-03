El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que las inestabilidades estarán presentes hasta este miércoles al mediodía en la ciudad y luego se irán disipando las lluvias. Se espera una mejora de las condiciones del tiempo.

En paralelo, la humedad y la nubosidad será desplazada por una nueva masa de aire fría que llegará a la provincia. Los vientos del sur comenzarán a soplar a partir de este miércoles de tarde y continuarán este jueves.

Se prevé que el descenso de temperaturas sea significativo. Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta alcanzar 1ºC.