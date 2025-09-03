EL TIEMPO EN GUALEGUAYCHÚ
Se acerca un frente frío que bajará la temperatura hasta 1°C
Se espera una mejora del tiempo y un fuerte descenso de temperaturas. Podría ser el último frío intenso del invierno 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que las inestabilidades estarán presentes hasta este miércoles al mediodía en la ciudad y luego se irán disipando las lluvias. Se espera una mejora de las condiciones del tiempo.
En paralelo, la humedad y la nubosidad será desplazada por una nueva masa de aire fría que llegará a la provincia. Los vientos del sur comenzarán a soplar a partir de este miércoles de tarde y continuarán este jueves.
Se prevé que el descenso de temperaturas sea significativo. Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta alcanzar 1ºC.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar