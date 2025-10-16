El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que este viernes 17 de octubre llegará un sistema frontal a Entre Ríos y el centro del país que podría provocar inestabilidades en distintas zonas.

Según el pronóstico, este jueves se espera una jornada de calor intenso en Gualeguaychú con máximas de hasta 30 grados. Además, se prevé que el cielo comience a estar mayormente nublado.

El calor de la jornada de hoy se disipará este viernes, ya que un frente frío comenzará a cambiar las condiciones del tiempo. Para mañana se prevén lluvias aisladas sobre todo por la tarde . No serían fenómenos intensos.

Esta situación provocará un alivio en las temperaturas. Se espera un descenso térmico que se sentirá fundamentalmente el sábado. Cabe aclarar que no hay anuncio de lluvias para el fin de semana.

Cuándo y dónde puede llover



En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se prevén posibles tormentas aisladas para este viernes de tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se esperan tormentas aisladas este viernes de tarde.

En Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy anticipan posibles lluvias aisladas para este viernes de mañana.

Finalmente, en Gualeguay y Victoria se indican probables lluvias aisladas para este viernes de mañana.