El programa de castraciones gratuitas de perros y gatos continúa en marcha en distintos barrios de Gualeguaychú y ya alcanzó un total de 9.744 intervenciones desde el inicio de la actual gestión.

Las cirugías se desarrollan de lunes a viernes por la mañana, con operativos adicionales cada 15 días durante los viernes por la tarde. El cronograma solo se suspende en caso de lluvia o feriados. Este esquema permitió extender el servicio veterinario a diferentes zonas de la ciudad y cubrir la totalidad de los turnos solicitados.

En ese marco, durante el fin de semana se realizó una jornada especial denominada “Guanimal Day”, en la que se concretaron 204 castraciones gratuitas en dos días. El sábado, las actividades principales tuvieron lugar en el Mercado del Munilla, donde se registró un 95% de asistencia sobre los turnos otorgados.

Por la tarde, el operativo se trasladó al barrio Los Espinillos, donde se llevó adelante un abordaje territorial con intervenciones a más de 30 animales en situación de vulnerabilidad, a partir de un relevamiento previo.

En paralelo, se desarrolló una campaña de vacunación antirrábica que alcanzó a 123 animales entre perros y gatos, atendidos tanto en el Mercado del Munilla como en el barrio mencionado.

De acuerdo a los registros oficiales, en 2024 se realizaron 4.848 castraciones (2.451 perros y 2.397 gatos), mientras que en 2025 se contabilizaron 3.652 intervenciones (1.819 perros y 1.833 gatos). En lo que va de 2026, se efectuaron 1.244 castraciones (627 perros y 617 gatos).

Además, entre enero y mayo de este año se registraron 73 atenciones primarias de salud y un total de 814 animales vacunados contra la rabia, de los cuales 126 son felinos y 688 caninos. Según los datos, el 77,6% de los animales inmunizados ya se encuentra castrado.

La campaña de vacunación se intensificó este año tras la detección de un caso de rabia en un murciélago. Las intervenciones buscan contribuir al control poblacional y a la prevención de enfermedades en la ciudad.