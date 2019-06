Se agrava el caso Neymar: ¿estará presente en la Copa América?

La mujer -de quien se resguarda la identidad- denunció a Neymar en la Comisaría número 6 de la Defensa de la Mujer, en Santo Amaro (Municipio de Bahía) y entregó a la Policía de San Pablo imágenes y documentos como pruebas de su acusación. Según el medio brasileño UOL Esporte, las personas que han tenido acceso a las mismas aseguran que muestran al jugador actuando de forma agresiva antes del momento de la supuesta agresión sexual.

A su vez, la Policía de Río de Janeiro quiere que Neymar declare este viernes sobre el video que publicó, a modo de defensa, con mensajes e imágenes intercambiados con la mujer que lo acusa de haberla violado en un hotel de París (Sofitel París Arc du Triumph). Sin embargo, la CBF pidió que ese testimonio se postergue, ya que el jugador viajará este martes a Brasilia para disputar amistosos contra Qatar (juegan este miércoles) y Honduras (se enfrentan el domingo).

La Policía investigará a Neymar por haber divulgado los chats íntimos con la mujer que lo acusa de violaciónMirá tambiénLa Policía investigará a Neymar por haber divulgado los chats íntimos con la mujer que lo acusa de violaciónEl padre y la vocera del jugador, Day Crespo, dicen desconocer cuándo hablará el futbolista con la policía. En tanto, Davi Tangerino, su abogado, afirmó que Neymar conversará con las autoridades cuando los investigadores lo consideren conveniente.

Por el momento, no se avanzó con una fecha en particular. Todavía no se definió el día específico para el posible interrogatorio policial a Neymar. Pero "será pronto", afirman los investigadores.

Paulo Sartori, uno de los investigadores de la división policial, le confirmó a The Associated Press (AP) que dos de sus agentes visitaron este lunes el complejo de entrenamientos de la selección brasileña, en la Granja Comary de Teresópolis, que se prepara para la Copa América.

Hay que destacar que hay dos investigaciones -relacionadas entre sí- que ponen a Ney en el epicentro del conflicto. Por un lado, está la violación, que investiga la Policía de la ciudad de San Pablo; por el otro, la indagatoria por la difusión de imagenes y videos de la presunta violada, llevada a cabo por la Policía de Río de Janeiro y que tiene una pena mínima y efectiva de 5 años de cárcel.