Se agravó el cuadro de Sergio Varisco y hay mucha preocupación por su salud

Según ampliaron las mismas fuentes, debido al agravamiento de la severa neumonía que padece, fue derivado a terapia intensiva y en las últimas horas, el preocupante cuadro de salud, demandó que sea intubado y se encuentra con asistencia respiratoria.

Cabe recordar que Sergio Varisco debió ser internado en una clínica privada de calle San Martín, en la capital entrerriana, luego de presentar un diagnóstico de una neumonía aguda. Dicha afección, complicó la salud de Sergio Varisco, ya que hace apenas unos días, había sido sometido a una delicada intervención neurológica, de la que se encontraba en franca recuperación en su domicilio.

La angustia invade con incertidumbre al entorno y los allegados de Sergio Varisco, debido al severo agravamiento de su cuadro clínico, lo que podría presentar un gran riesgo para la salud del ex intendente, según indicaron las fuentes y agregaron que los especialistas no son optimistas. (Fuente: El Once)