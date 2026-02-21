El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado mayormente gris. En esa línea, se anuncia una jornada sin lluvias y con máximas de 29°C. Por lo que la décima noche del Carnaval del País se podría desarrollar con normalidad.

En cuanto al fin de semana, se prevé que la nubosidad siga siendo considerable y hay escasa probabilidad de precipitaciones leves y aisladas. En tanto, el lunes podría haber inestabilidad en la ciudad.

Así estará el tiempo en el resto de la provincia



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada mayormente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Allí se prevé un sábado con cielo parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado.