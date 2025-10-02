CLIMA ADVERSO
Se anuncian lluvias para el domingo: ¿qué pasará con el Ironman 5150?
El pronóstico extendido anuncia probabilidades de lluvia para este domingo en la ciudad, día en el que se llevará a cabo la segunda edición del Ironman 5150. En caso del mal tiempo, la organización dio a conocer que pasará con la carrera internacional.
Gualeguaychú se prepara este fin de semana para un gran movimiento turístico, en virtud de la segunda edición del Ironman 5150 Gualeguaychú, que reunirá a 1300 triatletas de 26 nacionalidades diferentes.
La prueba, de talla internacional, combina 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, en un circuito delineado en la ciudad y Pueblo General Belgrano.
De acuerdo al pronóstico extendido, la carrera tendrá un aliado inesperado que sería la lluvia, ya que hay 90% de probabilidades desde las primeras horas del domingo, con precipitaciones que se extenderán durante toda la jornada, aunque de carácter leve.
Según pudo saber Ahora ElDía, a través de consultas a directivos de la marca Ironman Argentina, la prueba sólo se suspenderá en caso de tormentas eléctricas y no habrá reprogramación, por lo que quedará totalmente cancelada. En ese sentido, la decisión será tomada por los fiscales estadounidenses de la empresa organizadora.