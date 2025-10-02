Gualeguaychú se prepara este fin de semana para un gran movimiento turístico, en virtud de la segunda edición del Ironman 5150 Gualeguaychú, que reunirá a 1300 triatletas de 26 nacionalidades diferentes.

La prueba, de talla internacional, combina 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, en un circuito delineado en la ciudad y Pueblo General Belgrano.

Puede interesarte

De acuerdo al pronóstico extendido, la carrera tendrá un aliado inesperado que sería la lluvia, ya que hay 90% de probabilidades desde las primeras horas del domingo, con precipitaciones que se extenderán durante toda la jornada, aunque de carácter leve.

Según pudo saber Ahora ElDía, a través de consultas a directivos de la marca Ironman Argentina, la prueba sólo se suspenderá en caso de tormentas eléctricas y no habrá reprogramación, por lo que quedará totalmente cancelada. En ese sentido, la decisión será tomada por los fiscales estadounidenses de la empresa organizadora.