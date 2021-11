Se aprobó el pedido de jury contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche

La comisión de Jurado de Enjuiciamiento, formada por dos integrantes del Colegio de Abogados, tres del Superior Tribunal, un diputado y un senador, dictaminó aprobó el pedido de jury, por lo que procederá ahora el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento contra la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche en la causa de los contratos de la Legislatura provincial.

Asimismo se indicó que si bien aún quedan argumentaciones por definir y la decisión formal sería dada a conocer en los próximos días, la decisión ya está tomada y el voto de los miembros en favor o en contra del procedimiento ya fue efectuado arrojando seis votos a favor y uno en contra.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por 7 miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak: los tres votaron por abrir causa a Goyeneche; también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Creer); en cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta, informó Entre Ríos Ahora.

Ahora se abre otra discusión dentro del Jurado de Enjuiciamiento: si durante el proceso se la aparta de sus funciones, asunto sobre el que no hay acuerdo pleno.

El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo, por su actuación en la “causa de los contratos truchos” en la Legislatura. Además de su remoción, el letrado solicitó que Goyeneche sea suspendida mientras se tramita la causa por !presunta falta de idoneidad moral, mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de los deberes" a su cargo. El abogado oriundo de Victoria enumeró una serie de hechos, que respaldó con publicaciones periodísticas. En primer lugar, calificó de grave la actuación de la fiscal en una causa en la que se descubrió que tenía una relación comercial con Pedro Opromolla, uno de los imputados e integrante del estudio contable Integral Asesoría.

Por otro lado, a la primera denuncia contra Goyeneche se sumó una segunda presentación: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, y de la procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

En un texto de 100 páginas, los abogados desarrollaron sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios. A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. “Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación” de la causa Contratos, expediente “del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento”. No obstante, cabe recordar que la fiscal Goyeneche se apartó de la causa Contratos al poco tiempo que se objetó su relación comercial con uno de los imputados.