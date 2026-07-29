La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó definitivamente este miércoles la Reforma Previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Fue por 18 votos a favor (15 del bloque Juntos por Entre Ríos y tres libertarios) y 12 en contra (11 del PJ y uno de Damasco, libertario que se opuso) y la ausencia de tres legisladores.

La iniciativa llegaba con media sanción en el Senado y había generado rechazo de gremios estatales y organizaciones de jubilados. Mientras la Legislatura analizó la propuesta, distintos sindicatos llevaron adelante un paro y movilización en Paraná.

Entre los principales cambios previstos a la Caja de Jubilaciones, el proyecto mantiene el 82% móvil como principio del sistema, establece un aumento gradual de la edad jubilatoria para equipararla con el régimen nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar el período tomado para el promedio salarial e introduce cambios en los aportes y en algunos regímenes especiales.

Además, declara la emergencia previsional e introduce una serie de aportes extraordinarios a los salarios más altos de la administración pública provincial.

Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo incorporó más de una veintena de modificaciones al texto original luego de recibir propuestas de gremios, especialistas, colegios profesionales y entidades de jubilados. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 10 votos contra 7, gracias al aporte de las senadoras de la oposición Gladys Domínguez y Nancy Miranda.

En paralelo al debate legislativo, este miércoles se desarrolló una importante protesta en la capital provincial. AGMER, AMET, ATE, AJER y otros sindicatos convocaron a un paro con movilización, al que también se sumaron organizaciones de jubilados y la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

La concentración comenzó frente a la sede de la Caja de Jubilaciones y luego se trasladó hacia Casa de Gobierno. La Multisectorial se instaló sobre la plaza Carbó, en el exterior de la parte posterior de Casa Gris, para hacer sonar la protesta cerca de las ventanas del recinto de la Cámara de Diputados.

Los equipos de sonido de la Cámara estuvieron al máximo de volumen y los diputados se vieron obligados a dar sus dicursos en voz muy alta para escucharse sobre los sonidos de la manifestación.

Los gremios sostienen que la reforma implica un retroceso en materia de derechos previsionales y reclaman que el déficit de la Caja se resuelva mediante otras fuentes de financiamiento, sin modificar las condiciones de acceso a la jubilación ni la forma de calcular los haberes. Desde el Gobierno, en cambio, afirman que los cambios son necesarios ante el deterioro de la relación entre trabajadores activos y jubilados y el creciente déficit del sistema.

Fuente: AHORA