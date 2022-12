Oscar Navone, director de Tránsito municipal, expresó en diálogo con AHORA Cero Radio, que “desde hacía un tiempo en la Dirección de Tránsito nos encontrábamos con situaciones de algunos vecinos que, al momento de renovar la Licencia Nacional de Conducir, se encontraban con multas o deudas con el Juzgado de Faltas, que le impedían poder realizar el trámite u obtener la renovación sin complicaciones”.

En virtud de esto, Navone expresó que “hemos visto que, en algunas situaciones, había sumas muy elevadas de dinero que le hacían imposible a los vecinos poder abonarlas en un solo pago para poder acceder a la renovación de las licencias. Lo que pedimos es que, en caso de multas muy elevadas, el vecino tenga acceso a un plan de pago asumiendo el compromiso de completar el mismo, y paralelamente pueda renovar por un año la licencia de conducir, mientras cumplimenta ese plan de pago. Entendemos que es una forma de poder ayudar a los vecinos, para que puedan circular con la licencia renovada y que también pueda abonar esa multa en un plan de pagos”.

Navone indicó que “la ordenanza 12.693 del presente año establece la modificación del Artículo 1 de la ordenanza del año 2003 que establecía que aquel vecino que mantuviera deudas de multas con el Juzgado de Faltas, no podía realizar la renovación de la licencia. Esto cambió, ahora permite a aquellas personas que se encuentren en esta situación, podrán acercarse a la Dirección de Tránsito para poder regular su situación y a la vez renovar la licencia de conducir. Es un mutuo acuerdo y una obligación para el vecino, pero a la vez una forma de ayudarle a saldar dicha deuda”.

Asimismo, aclaró que “estamos hablando de multas que se hayan sancionado en el ámbito del Juzgado Municipal de Faltas, ocurridas dentro del ámbito de la ciudad de Gualeguaychú y labradas por la Dirección de Tránsito. En algunos casos, en caso de mal estacionamiento y que no se pueda dar con el conductor del vehículo que haya estado mal estacionado, la multa es para el titular registral del vehículo. Por eso puede pasar que en algunos casos, salte una multa anterior o quizá que haya sido de algún propietario anterior de dicho vehículo. Pero no son multas muy elevadas que requieran de un plan de pagos, aunque también podría ponerse en práctica”.

Sobre el Sistema de Scoring, el Director de Tránsito explicó que “en Gualeguaychú por el momento no se aplica porque la provincia de Entre Ríos no ha adherido al Sistema Nacional de Scoring. Una vez que la provincia adhiera al Sistema Nacional, la Municipalidad a través del Concejo Deliberante va a adherir al mismo. Es algo muy bueno para que los conductores tomen conciencia de la importancia del cumplimiento de dicho sistema, porque ante la pérdida de puntos en el Scoring al acumular infracciones, el conductor tendrá la chance de recuperar puntos para no quedar inhabilitado”.