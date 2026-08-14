El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado gris en Gualeguaychú, con temperaturas que irán desde los 9 a los 15 grados de máxima. Hacia la tarde noche, están previstas algunas lloviznas aisladas.

En tanto, el domingo se presentaría más inestable, con pronóstico de lluvias durante todo el día. Las precipitaciones más intensas llegarían por la tarde.

El lunes feriado las tormentas se consolidarían por la tarde y noche, aunque por la mañana también se espera inestabilidad.

Durante todo el fin de semana las temperaturas despegarán, y el clima será templado y con gran presencia de humedad. El día más caluroso será el domingo con máximas de 18 grados.