Se aproxima un fuerte sistema frontal: emiten alerta por tormentas y vientos
Los meteorólogos oficiales indican que este jueves todo Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes aguardan por tormentas fuertes de nivel amarillo. El frente frío provocará importante baja de temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– advierte por la llegada de un fuerte sistema frontal en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la región. Si bien en algunas zonas las inestabilidades comenzarían este miércoles, las tormentas más severas están previstas para este jueves 6 de agosto. Ello provocará un marcado descenso de temperaturas para el viernes, con mínimas de hasta 3 grados.
En Gualeguaychú, este miércoles la mínima será de 14 grados y la máxima de 19 grados. La jornada será mayormente nublada y con mucha humedad, a la vez que se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, aunque el porcentaje de probabilidad es de apenas 40%. Mientras que el jueves, se aguardan tormentas fuertes.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, se informa que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.