El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– advierte por la llegada de un fuerte sistema frontal en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la región. Si bien en algunas zonas las inestabilidades comenzarían este miércoles, las tormentas más severas están previstas para este jueves 6 de agosto. Ello provocará un marcado descenso de temperaturas para el viernes, con mínimas de hasta 3 grados.

En Gualeguaychú, este miércoles la mínima será de 14 grados y la máxima de 19 grados. La jornada será mayormente nublada y con mucha humedad, a la vez que se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, aunque el porcentaje de probabilidad es de apenas 40%. Mientras que el jueves, se aguardan tormentas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, se informa que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.