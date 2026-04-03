El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- indica que llegará en las próximas horas un sistema frontal frío a Entre Ríos que provocará inestabilidades por varios días y un marcado descenso térmico. Desde mañana las máximas llegarán a 24 o 25 grados.

A partir de este viernes por la noche inicialmente en la zona sur, anuncian lluvias y tormentas de variada intensidad en toda la provincia, que luego se extenderán a diferencias zonas.

Para ello, emitieron alertas amarillos para este viernes, sábado y domingo. No obstante, se prevé que las inestabilidades permanezcan hasta comienzos de la semana próxima.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta amarillo para sábado 4 de abril



Rige en los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Tala, Uruguay e Islas del Ibicuy. Fue emitido para este sábado de madrugada y de mañana.

Alerta amarillo para domingo 5 de abril



Rige en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay. Fue emitido para horas de la mañana y la tarde del domingo.