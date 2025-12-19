El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este sábado llegará un sistema frontal a Entre Ríos y otras partes del país que provocará lluvias y un cambio en las condiciones del tiempo, con suave baja de temperaturas. Para este viernes la máxima será de 35 grados y mañana prevén 29 grados.

En Entre Ríos se emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado desde la mañana hasta la noche. Abarca a Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En Gualeguaychú, si bien aun no hay alerta por tormentas fuertes para este sábado, si hay probabilidades de tormentas aisladas.