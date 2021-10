¿Se arruinó la reconciliación? Wanda Nara habló y generó preocupación

“Ella dice que no quiere que suba posteos, no quiere que le hable. Realmente está quebrada, está con su amigo Kenny (Palacios), habla muy bajito. Su textual es: ‘Estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que yo sé o lo que he contado. Sé lo que va a contar la China", expresó la panelista Yanina Latorre tras hablar en vivo con Wanda Nara durante el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Wanda le envió audios de WhatsApp a Yanina, quien reveló que estaba llorando mientras grababa dichos mensajes. “Él me traicionó”, fue otra de las declaraciones que hizo Nara en diálogo con Latorre. También agregó que el material que salió a la luz “es poco” al lado de lo que ella vio en el celular del futbolista que se comunicaba por la plataforma Telegram con la actriz de 'Casi Ángeles'.

Yanina además aseguró que la mediática y el futbolista están viviendo en su casa de París pero que no comparten habitación ya que el inmueble es grande. Y sostuvo que la intención de Wanda es regresar de manera permanente a Milán, donde vivían antes de que el jugador fuera transferido al PSG.

“Está enojadísima, está deprimida”, agregó sobre el estado anímico de la mediática.

Nara y Suárez tenían un vínculo, ese es otro de los motivos por los que la mediática se encuentra 'deprimida'. Yanina Latorre admitió que leyó un mensaje de la China hacia Wanda en donde la felicita por Francesca e Isabella, sus hijas con Icardi.

“Me hace mal. Tu hija es la perfección. Me morí de amor con las fotos de Isabella y Fran. No podés tener hijos tan lindos”, fue el mensaje que la China le envió a Wanda Nara por WhatsApp, y que reprodujo Latorre.

Por último, Yanina agregó que la mediática tiene audios de la China “hablando mal de Pampita” cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña.