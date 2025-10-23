Luego de las dos primeras intervenciones –una sobre calle San Martín, entre Hermanas Mercedarias y Nágera; y la segunda en Lisandro de la Torre, entre Doello Jurado y Arigós De Elía– las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura comenzó a trabajar en el tercer consorcio vecinal, el cual está ubicado en Laxague, entre Majul y Lisandro de la Torre.

En esta tercera intervención se utilizaron 100 toneladas de mezcla asfáltica caliente, las cuales fueron trasladadas desde el Parque Industrial en seis camiones con capacidad de 8.000 kilos cada uno, que realizaron un recorrido constante entre la planta y el lugar donde se trabajó.

En los trabajos participaron 12 operarios municipales y tres maquinarias viales, bajo la coordinación del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura. En total se asfaltaron 135 metros de longitud por 5 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de 675 m2.

El proceso de pavimentación comenzó cuando los camiones con la mezcla llegaron al lugar a partir de las 5 de la madrugada y depositaron la carga directamente sobre la primera maquinaria, llamada terminadora, que es el equipo que recibe la mezcla asfáltica y la distribuye uniformemente en la mitad de la calzada. Pero además de hacer esa distribución, le da ya el 85% de la compactación total que va a tener la mezcla en la calle.

Detrás de la terminadora comenzó a trabajar el rodillo neumático, que compactó la mezcla y la amasó para sacar todos los vacíos que están dentro asfalto y hace que el material penetre y se pegue al agregado grueso.

Finalmente, la última maquinaria que entró en acción fue la aplanadora, que es un equipo que cuenta con dos rodillos lisos iguales, uno atrás y otro adelante. Este equipo le dio la compactación final y la terminación; además de haber sido el encargado de cerrar todos los bordes que se generaron en los encuentros del material asfáltico con las estructuras rígidas, como por ejemplo las bocacalles o los cordones cunetas.

El sistema de consorcios vecinales constituye un modelo de gestión compartida entre la Municipalidad y los vecinos: mientras los frentistas aportan el financiamiento de los materiales, el municipio brinda la mano de obra, el equipamiento y el soporte técnico. Este esquema permite acelerar los tiempos de ejecución y realizar mejoras barriales de manera participativa, fortaleciendo la integración y la colaboración comunitaria.