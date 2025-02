Love is Blind Argentina, programa que se emitió el año pasado por Netflix, fue uno de los realities más comentados en redes sociales, El debate surgía acerca de si eran historias de amor verdaderas, si los casamientos eran reales y diversos asuntos referidos a la convivencia; sin embargo, uno de los temas que más acaparó las redes fue la relación entre Santiago Martínez y Emily Ceco. Muchos internautas resaltaron algunas de las actitudes del joven durante el programa, que cobraron un nuevo sentido las últimas horas, cuando su esposa lo denunció por violencia de género y obtuvo una orden de restricción.

En la causa tomó intervención la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano. La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en el partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo

En una entrevista en El ejército de la mañana (Bondi Live), Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality, y relató entre lágrimas: “Vengo los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó mientras mostraba el ojo completamente morado.

La pareja había anunciado recientemente su intención de casarse por iglesia, pero días antes, Emily asistió a su propia despedida de soltera sorpresa organizada por su familia, lo que habría desatado la furia de Santiago. La familia la sorprendió yendo a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari y en un primer momento Martínez se mostró feliz con este plan e incluso halago el conjunto que elijo Emily para esa noche.

“Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘Andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató con la voz entrecortada. Y agregó: “Le dije que había participado en el show y me dice ‘Ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’“.

Ante este primer acto de violencia, la mujer tomó la decisión de partir: “Llamé a mi mamá para irme de mi casa y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘No te vas a ningún lado’”.

Con lágrimas en los ojos y la contención del conductor, Fefe Bongiorno, la joven relató que la agresión comenzó cuando intentó abandonar la casa: “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Cuando comenzó a empacar, él le dio varios golpes: “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘Por favor no me pegues’ y me dijo ‘Sos una p…’ y me volvió a pegar”. Luego, según su testimonio, él la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó: “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘Hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas. Llorá ahora’”.

“Lo empujé y le pegué una patada en los hue…. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar", confesó un poco más tranquila, pero con la voz cargada de emoción.

Emily logró escapar el domingo, cuando Santiago salió a tirar la basura. “Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”. Finalmente, realizó la denuncia el martes: “Tengo el botón antipánico, tengo la perimetral y también tengo miedo que le haga algo a mis gatos”, aseguró. A medida que se conocían sus palabras, el caso generó conmoción en redes sociales y medios de comunicación.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.