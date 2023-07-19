WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular del mundo, se cayó a nivel mundial, según reportaron usuarios de distintos países.

Los inconvenientes comenzaron a reportarse a partir de las 17.10 de este miércoles, cuando los usuarios dejaron de recibir mensajes y tampoco podían enviarlos.

El famoso relojito marcaba que los mensajes no salían y los que tuvieron más suerte lograron recibir una sola tilde. Hasta el momento no se conoce información oficial acerca de los inconvenientes, y por lo tanto, hay gran incertidumbre acerca de cuándo se podría restablecer el servicio.