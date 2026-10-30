Con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, se realizará una Santa Misa en el Cementerio Norte de Gualeguaychú, destinada a recordar a quienes fallecieron y acompañar a sus familiares y seres queridos a través de la oración.

La celebración tendrá lugar el martes 3 de noviembre, a las 15:30 h, en la Capilla Nuestra Señora del Carmen, ubicada dentro del predio del cementerio.

Bajo el lema “No están ausentes, están escondidos en Dios”, frase atribuida a San Agustín, la ceremonia ofrecerá un espacio de recogimiento y encuentro espiritual para quienes deseen recordar a sus seres queridos y encomendar sus almas a través de la fe cristiana.

Durante la misa se rezará por el eterno descanso de los fieles difuntos y se acompañará a las familias en una jornada dedicada a la memoria, el consuelo y la esperanza.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Quienes participen podrán acercarse con sus intenciones particulares para compartir este momento de oración y recuerdo colectivo.