Tal y cómo se informó en el temario de temas a tratar en la sesión del concejo Deliberante que tendrá lugar este viernes al mediodía, ingresó en el recinto el Expediente Nº 7235/2022 correspondiente al “Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal s/ Presupuesto General (Calculo de Recursos y Gastos para el año 2023)”, más conocido como el Presupuesto 2023, una hora de ruta que le permitirá al intendente Martín Piaggio su último año de gestión.

Este hecho rápidamente trajo a la memoria el tratamiento del Presupuesto 2022, momento en el cual quedó expuesta de manera contundente la grieta dentro del bloque del piaggismo, cuando cuatro concejales del oficialismo bloquearon en conjuntas y no se pudo dar despacho para que sea tratado en el recinto.

Entre los que se opusieron a fines del año pasado estuvieron los tres concejales de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano; el bloque del vecinalismo representado por Luis Castillo; y cuatro ediles del oficialismo: Ignacio Farfán, Andrea Noguera, Sofía Ghiglione y Selva Chesini. Por su parte, votaron a favor Juan Boari, Susana Villamonte, Hernán Ayala, Exequiel Quinteros y Pablo Fernández.

A lo largo de este año, las diferencias dentro del piaggismo se volvieron a manifestar, sobre todo cuando se trató el proyecto para que el Ejecutivo local reestablezca el servicio de transporte para pacientes oncológicos, que no pudo ser frenado por el oficialismo porque no le dieron los votos.

Finalmente, tras un fin de semana convulsionado, donde abundaron las reuniones y los cónclaves y tras un prolongado y acalorado debate en el recinto, se logró debatir el Presupuesto 2022, que fue aprobado por 8 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones: los que votaron en negativo fue el bloque de Juntos por el Cambio, mientras que las abstenciones fueron del vecinalismo y de la concejal del oficialismo Sofía Ghiglione.

En este contexto, la pregunta lógica es saber si al piaggismo le darán los votos o no para que el último Presupuesto enviado desde el Ejecutivo se apruebe en el Concejo Deliberante. Ahora ElDía se comunicó con varias de las partes, y aunque todas las fuentes prefirieron ser precavidos, desde el oficialismo confían en que podrán aprobar el Presupuesto 2023.

“Cuando ingrese el expediente, comenzaremos a tratarlo. Yo creo que está vez tendremos los votos. No creo que los de la oposición, por supuesto, pero vamos a tratar de ser prolijos y que no hayan grandes obstáculos”, sostuvo uno de los concejales de Creer – Entre Ríos.

“Seguro que habrá discusiones, porque son lógicas y necesarias, pero no creo que haya un clima como el del año pasado. Por lo que pude ver hasta ahora y por lo que he hablado con otros compañeros de bloque, no he escuchado grandes objeciones a lo que se conoce hasta el momento”, sostuvo otro de los ediles fieles al piaggismo a Ahora ElDía.

Los números del Presupuesto 2023

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre los Recursos y Gastos para el año venidero asciende a 13.483.940.446,21 pesos.

De ese total, se proyecta gastar un 48 por ciento en Personal, otro 12 por ciento en Bienes de Consumo, un 34 por ciento en Servicios no Personales, un 3 por ciento en Transferencias, 2 por ciento en Bienes de Uso, Activos y el restante en Deuda Flotante, Amortización e Intereses y Gastos de la Deuda.

La secretaria de Hacienda y Política Económica, Delfina Herlax, también explicó que el presupuesto 2023 está conformado por unos $5400 millones de fondos propios de la ciudad, $5100 millones de coparticipación federal y provincial y unos $2800 en obras y proyectos que ya están en marcha con recursos nacionales y provinciales.