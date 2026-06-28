La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs quedó definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16.00 (hora de Argentina).

Los cruces comenzarán este domingo 28 de junio con el partido en Los Angeles Stadium de Sudáfrica y Canadá, uno de los anfitriones. Entre los enfrentamientos más apasionantes de la primera instancia de los mano a mano aparece el duelo de Alemania con Paraguay del lunes 29 de junio desde las 17.30 en el Boston Stadium. También se destacan choques de jerarquía ese día con la presentación de Brasil ante Japón en Houston (14.00hs) y Países Bajos contra Marruecos en Monterrey (22.00).

Francia, uno de los candidatos, irá el martes 30 de junio frente a Suecia en New York/New Jersey con un condimento extra: podría enfrentar a Alemania en octavos de final si ambos ganan sus respectivos cruces contra dos de los mejores terceros luego de ser ambos líderes de sus zonas.

Argentina, último campeón del mundo en Qatar 2022, jugará el viernes 3 de julio en Miami (a partir de las 19.00) ante una de las grandes sorpresas del evento: Cabo Verde. En caso de superar esa instancia, jugará en la siguiente ronda el martes 7 de julio en Atalanta ante el vencedor de Australia-Egipto.

Por un lado del cuadro quedaron posicionadas potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España. Del otro lado, Argentina, Brasil e Inglaterra figuran como los seleccionados más fuertes. La Albiceleste sólo podría toparse con ingleses o brasileños en una hipotética semifinal.

Colombia empató con Portugal sin goles y se adueñó del liderazgo del Grupo K: enfrentará a Ghana. Los portugueses, por su lado, en el rol de escolta irán ante Croacia.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Domingo 28 de junio

16.00 hs: Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

14.00 hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

17.30 hs: Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

22.00 hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

14.00 hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00 hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00 hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00 hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

17.00 hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00 hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00 hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00 hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00 hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00 hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00 hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30 hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina