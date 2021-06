Luego que se viralizaran las imágenes, el agresor perdió su trabajo en un comercio y fue apartado como árbitro y además su novia lo dejó.

La agresión se dio en el contexto de una pelea con su ex novia. Ella aclaró que nunca ejerció violencia contra ella, tras la discusión descargó su furia contra la perra que sufrió quebraduras en seis costillas además de una grave lesión en la cadera.

radiografia perrito.jpg El perrito terminó con seis huesos rotos

Habló la exnovia del hombre que atacó al caniche

Ayelén se encontraba en el trabajo cuando se enteró de lo que había pasado. Desde la administración de su departamento, del cual no trascendió la calle, le mostaron las imágenes.

"No podía cerrar el local, me quedé muy angustiada. Me temblaba todo el cuerpo", contó a La Cielo 103.5.

En diálogo con móviles de televisión aseguró que ya hizo "todo lo que tenía que hacer" y que estaba "sorprendida" por el accionar de González. Además, contó que "nunca" habían discutido, ni él le había "levantado la voz".

Embed #LaPlata El fiscal Marcelo Romero a cargo de la UFI 6 citó a indagatoria a Arian González (25) para el próximo miércoles 9 de junio a las 8 horas en la sede de la fiscalía (7 entre 56 y 57). González fue imputado por Maltrato animal tras patear a la pequeña Mía. pic.twitter.com/m2PPyLjGym — Fernando Tocho (@nandotocho) June 7, 2021

"Me pidió disculpas, no hablamos más. Me llamó la familia preocupada por toda la situación", comentó ante las cámaras de televisión.