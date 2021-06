Se complicó el cuadro de Covid de Susana y fue internada

Giménez había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el 24 de abril y la segunda, el jueves 3 de junio pasado. La diva fue a vacunarse acompañada por su hija e hizo declaraciones a los medios uruguayos que la estaban esperando. Sin embargo, este miércoles se conoció que la artista de Telefe había dado positivo de covid-19 tras realizarse un hisopado. “Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, dijo la artista en un audio que le envió al periodista Luis Novaresio en A24 ese mismo día por la noche.

La hija de la diva, Mercedes Sarrabayrouse, también se realizó un hisopado por ser contacto de un caso de covid y el resultado arrojó que también había contraído el virus. Por otra parte, Patricio Giménez, hermano de la conductora, no tuvo contacto con su familia en los últimos días. Sin embargo, el martes 8 de junio se realizó el test preventivo por otro contacto y el resultado fue negativo.

Instalada en Uruguay desde principios del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, en una reciente charla radial con Jonatan Viale dijo: “No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”. Sin embargo, aclaró que su decisión no es definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, señaló, y generó polémica con sus dichos en materia de política.

Además, en esa oportunidad, se alegró al enterarse de que a Mirtha Legrand le habían dado la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, para luego asegurar que no sabe cuándo volverá a la tele. En tanto, La Chiqui en declaraciones periodísticas dijo que sabía que su colega y amiga estaba contagiada pero por respeto y por expreso pedido de la artista no había filtrado la información.

Tanto Susana como su familia cercana se encuentran viviendo en Punta del Este desde mayo de 2020, cuando transcurría el tramo más estricto de la cuarentena en la Argentina. Tenía previsto volver a Buenos Aires por compromisos laborales en los próximos días, lo cual será pospuesto ya que deberá realizar la cuarentena correspondiente en su mansión La Mary.