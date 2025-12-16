La Casa de Andrade constituye un referente esencial en la historia de la ciudad de Gualeguaychú. Su arquitectura conserva rasgos característicos de mediados del siglo XIX y su célebre habitante representa a uno de los personajes más significativos de ese período histórico.

El traspaso se realizó el 15 de diciembre en la Casa de Andrade, con la presencia del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, junto a Rodrigo Rébora y Carlos Galguera, representantes de “Gente de Letras”, quienes además realizaron la donación de bibliografía, documentación y mobiliario al Gobierno. Las acciones futuras se desarrollarán de manera articulada entre la Dirección de Cultura —Área Museos— y la Dirección de Planeamiento de este Gobierno.

En este marco, la Casa de Andrade inicia un proceso que le permitirá sumarse a las acciones de puesta en valor y al trabajo con la comunidad, de manera integrada con el conjunto de propuestas museísticas y de turismo cultural de la ciudad.

En cumplimiento del Decreto Nº 881/2025, mediante el cual el Gobierno de Gualeguaychú regulariza el dominio del inmueble Casa de Andrade, se avanza en una propuesta de puesta en valor que recuperará sus rasgos más representativos y permitirá su refuncionalización, a partir del Proyecto Museístico Integral que se encuentra en desarrollo para este espacio.

Esta etapa requiere la disponibilidad y desocupación del inmueble para el inicio de las acciones previstas. En este sentido, se acordó con la asociación “Gente de Letras”, que estuvo a cargo del cuidado de la Casa de Andrade durante más de 30 años, la desocupación del edificio.