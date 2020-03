Se concretó la primera entrega de alcohol en gel encargado por la provincia 

Es por ello que apenas conocida la dificultad se concretó el acuerdo con el laboratorio Lafedar, reconocida empresa entrerriana con sede en Paraná, para encarar la fabricación en una primera etapa de 21.000 litros de alcohol en gel y posteriormente de paracetamol.

En este marco, este jueves comenzó la primera entrega de 5.000 unidades de 500 mililitros de alcohol, correspondientes a la elaboración de 21.000 litros. Esta primera entrega se va a ser hasta el miércoles próximo para luego continuar con otras partidas. El gerente de Lafedar, Néstor Chillado, dijo que se fabricarán 5000 unidades de 500 mililitros, después unas 40.000 unidades de 250 mililitros, además de unos 100.000 pomos de 100 gramos.

Decisión ante la emergencia

"Ante la emergencia que se nos presentó por la pandemia del coronavirus decidimos rápidamente comprar insumos que escasean y cuyos costos se vieron incrementados por acciones especulativas. En ese sentido la declaración de emergencia nos posibilitó realizar acuerdos en forma directa con los laboratorios entrerrianos a efectos de producir elementos de primera necesidad que hace al autocuidado y la higiene personal, como es el alcohol en gel, y también algunas líneas de medicamentos como el paracetamol que ayuda a mitigar los síntomas", informó Bordet.

Informó en este sentido que el laboratorio Lafedar culminó de producir la primera partida de alcohol en gel de muy alta calidad "que será distribuido primero entre los efectores de salud y agentes sanitarios de la provincia que son quienes tienen el riesgo más alto".

Bordet dijo que esta acción se enmarca "en una multiplicidad de acciones” que se impulsan en forma conjunta y no de manera aislada. “Entre Ríos entendió la situación que se estaba produciendo con mucha anticipación y se creó el Comité de Emergencia Sanitaria que fue el primero que se constituyó en el país, lo que nos permitió con tiempo tomar medidas pensando no en la fase más inmediata que es la de contención, sino estar pensando anticipadamente en lo que es la fase de mitigación que es cuando el virus empieza a circular de manera comunitaria, es decir con casos autóctonos". Agregó que, si bien todavía no se han dado en la provincia, seguramente se darán y "para ello estamos preparados porque significa tener las camas suficientes, los respiradores necesarios, y articulados los equipos epidemiológicos y sanitarios en cada lugar de la provincia".

Precisó que hoy hay 18 centros asistenciales en todos los departamentos de Entre Ríos y se trabaja en el hospital de La Baxada para la habilitación de 20 camas con respiradores y 160 camas para internación común, Además, se articula con el sector privado. También dijo que se están fortaleciendo los controles, “pero respetando las garantías individuales que establece la Constitución”. En ese marco detalló que dio instrucciones a la Policía de Entre Ríos para que refuerce los controles en los accesos a la provincia, particularmente en el túnel Paraná-Santa Fe, y en el puente Rosario - Victoria y en Zárate-Brazo Largo, para que “circule estrictamente lo que es necesario, gente que va a trabajar, transporte de sustancias alimenticias, y que aquel que va de turismo, paseo o por cuestiones familiares no ingrese a la provincia y evitar de esta manera la circulación intensa".

Agregó que a esto "lo hacemos con todos los municipios para tener medidas comunes y no aisladas; y en esto es fundamental la articulación Nación, provincia y municipio".

Aporte de la empresa local

Por su parte, el gerente de Producción del Laboratorio Lafedar, Néstor Chillado, señaló explicó la labor que realizó la firma y dijo "es el pequeño aporte que hemos podido hacer a través de la entrega, en este primer convenio con la gobernación, de 21.000 litros de alcohol en gel.

“Es por ahora nuestro aporte, después hablamos con el gobernador de ampliarlo al tema del paracetamol. Vamos a hacer paracetamol en comprimidos, también para entregar a la gobernación. Es el aporte pequeño que puede hacer nuestro laboratorio en medio de esta pandemia".

Explicó que esta entrega se va a ser desde este jueves hasta el miércoles que viene: "Vamos a hacer 5000 unidades de 500 mililitros; después unas 40.000 unidades de 250 mililitros; y tenemos unos 100.000 pomos de 100 gramos para entregar a la gobernación".

En cuanto a la provisión y logística de los insumos, admitió que se ha complicado, sobre todo en las últimas dos semanas, y detalló que se proveen básicamente de convertidores que están en Buenos Aires.

Por último, manifestó: "Quiero destacar el esfuerzo que la gente de producción está haciendo para poder cumplir con los compromisos que hemos asumido con la gobernación; la profesionalidad; y sobre todo la actitud solidaria de todos los integrantes de este laboratorio".