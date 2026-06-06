Se confirmó que el lugar del velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, según confirmaron a Infobae, fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.