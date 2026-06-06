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Se confimó el día y lugar lugar del velatorio del Indio Solari
Luego de las “misas ricoteras” realizadas en distintos puntos de Argentina, se conoció dónde los fanáticos podrán despedir a su ídolo. Por su parte, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado darán esta noche un recital en Comodoro Rivadavia
Se confirmó que el lugar del velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda, según confirmaron a Infobae, fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi.
El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.
El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.