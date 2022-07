La competencia dará comienzo el viernes 5 de agosto y en los próximos días se confirmará el fixture de cada una de las Conferencias en las cuales habrá equipos de la ciudad: Neptunia, Racing y Central Entrerriano en la Conferencia 1 y Juventud Unida en la Conferencia 2.

En la Conferencia 1 jugarán Neptunia, Central Entrerriano y Racing de Gualeguaychú, Ferrocarril de Concordia, Olimpia de Paraná, Social y Deportivo San José. Atlético y Peñarol de Rosario del Tala, Luis Luciano de Urdinarrain, Regatas Uruguay, BH y Centro Bancario de Gualeguay.

Se jugará en dos rondas todos contra todos con un total de 22 partidos de fase regular. al cabo de la misma, los primeros cuatro equipos conseguirán la plaza para el Federal 2023 y clasificarán a semifinales de Conferencia, mientras que del 5° al 12° jugarán playoffs al mejos de tres partidos para definir los otros cuatro clasificados al Federal 2023 y los perdedores de dichas llaves, jugarán una instancia de playoff para definir los dos equipos descendidos a la Conferencia 2 del Pre-Federal Entrerriano 2023.

Por su parte, los cuatro primeros ordenados del 1° al 4° disputarán semifinales de Conferencia al mejor de tres juegos, cuyos ganadores disputarán la final de Conferencia, también al mejor de tres partidos.

En la Conferencia 2 también habrá 12 equipos, los cuales se dividieron en dos zonas: Zona A: Paracao y Sionista de Paraná, Ferro de San Salvador, Huracán de Villaguay, La Armonía de Colón y Juventud Unida de Gualeguaychú. Zona B: Ciclista y Estudiantes de Paraná; Sportivo San Salvador, Parque de Villaguay, Urquiza de Santa Elena y Zaninetti de C. del Uruguay.



La Primera Fase se juega en dos Zonas, todos contra todos con encuentros de ida y vuelta, más con dos fechas de interzonal: Paracao vs. Ciclista; Sionista vs. Estudiantes; Ferro vs. Sportivo San Salvador; Huracán vs. Parque; La Armonía vs. Urquiza y Juventud Unida vs. Zaninetti.

Finalizada la fase regular, los dos primeros de cada zona aguardarán la instancia eliminatoria, de donde saldrán cuatro equipos para la tercera fase, que enfrentará en playoff al mejor de tres partidos a los equipos 1 y 2 de cada zona con los equipos que ganen la reclasificación.

Los ganadores de la Fase 3 avanzan a semifinal de Conferencia 2, que será al mejor de tres partidos y cuyos ganadores obtendrán las dos plazas restantes para el Federal 2023 y además disputarán la final de Conferencia 2, siempre con el formato de playoff al mejor de tres partidos, mientras que los perdedores de fase 3 obtendrán las dos plazas para la Conferencia 1 del Pre-Federal 2023.

Finalmente, los dos ganadores de conferencia se enfrentarán en la Finalísima para definir al campeón de la temporada de la Liga Provincial de Mayores 2022.