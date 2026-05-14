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Se confirmaron los horarios para las semifinales del Torneo Apertura
El sábado River recibirá a Rosario Central, mientras que al día siguiente Argentinos hará lo propio con Belgrano de Córdoba.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura, que se llevarán a cabo este fin de semana.
La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.
River se metió en esta instancia luego del cómodo triunfo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro donde se impuso gracias a los muy buenos goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.
Previamente, el equipo "Millonario" había avanzado milagrosamente al vencer por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en los 120 minutos.
Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar (nuevamente) uno de las polémicas del año al derrotar 2-1 a Racing como local en un encuentro donde su rival terminó de manera injusta con dos jugadores menos.
Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.
El "Bicho" sufrió mucho en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina, mientras que el "Pirata Cordobés" no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.
El cronograma de las semifinales del Torneo Apertura
- River - Rosario Central: sábado a las 19:30
- Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba: domingo a las 17
Fuente: Noticias Argentinas