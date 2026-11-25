Boca Juniors y Platense jugarán la final de la Copa Argentina el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un duelo que tendrá un premio de 200 millones de pesos para el campeón y un cupo en la Recopa de Campeones.

El equipo dirigido por Martín Palermo alcanzará por primera vez el partido decisivo después de eliminar a Atlético Tucumán en la semifinal. Boca llegó tras imponerse 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Boca y Platense ya acumularon $ 296.600.000 cada uno por su recorrido en el torneo, una cifra equivalente a unos USD 191.000. El ganador elevará esa recaudación a $ 496.600.000, cerca de USD 321.000. Más allá del premio económico, el vencedor también disputará la Recopa de Campeones junto a Rosario Central y Estudiantes.

El Xeneize ya había asegurado su clasificación al maximo certamen continental por lograr el título de la Tabla Anual. Por su parte, gracias a la conquista de la Copa Sudamericana que logró el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, el Calamar de Palermo se quedó con el cupo para la Libertadores del próximo año.

Hay que recordar que Boca Juniors es el máximo ganador de la competencia, con cuatro consagraciones: 1969, 2012, 2015 y 2020. River Plate lo sigue con tres trofeos, obtenidos en 2016, 2017 y 2019. El resto de los campeones cuenta con una conquista: Independiente Rivadavia en 2025, Central Córdoba de Santiago del Estero en 2024, Estudiantes en 2023, Patronato en 2022, Rosario Central en 2018, Huracán en 2014 y Arsenal en 2013.

Para el club de la Ribera, el acceso al duelo cumbre representó la consolidación de un registro que incluyó cuatro victorias en los 90 minutos y un solo desempate por penales. El equipo de Vicente López, por su parte, cimentó su avance histórico a través de una marcada efectividad en los tiros desde el punto penal, instancia en la que resolvió tres de sus cinco compromisos a lo largo de la temporada.

El trayecto de Boca Juniors comenzó el 24 de febrero en el estadio Padre Martearena de Salta, donde venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en los 32avos de final. El equipo mantuvo la regularidad defensiva en los 16avos de final, celebrados el 16 de julio en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con un triunfo 2-0 frente a Sarmiento de Junín, en lo que fue el primer duelo oficial del Vasco en su regreso como DT xeneize.

La instancia más complicada para Boca ocurrió en los octavos de final, el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras igualar 0-0 frente a Vélez Sarsfield en el tiempo reglamentario, el Xeneize se impuso 4-3 en la serie de penales. En la ronda siguiente, el 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito, superó 3-2 a Racing Club tras estar 0-2 y gracias a tres goles de Enner Valencia. El boleto a la definición se consumó el 14 de noviembre en Mendoza, con una goleada 3-0 sobre Banfield en el estadio Malvinas Argentinas.

El periplo de Platense inició el 4 de febrero en el estadio Ciudad de Caseros, escenario en el que derrotó 1-0 a Argentino de Monte Maíz por los 32avos de final. En la siguiente escala, disputada el 13 de mayo en el estadio Alfredo Beranger, empató 0-0 frente a San Martín de San Juan y obtuvo el pasaje al vencer 4-3 en la tanda de penales.

La definición desde los once metros volvió a ser determinante en los octavos de final. El 27 de agosto, en Rosario, el equipo igualó 1-1 ante Instituto de Córdoba y consiguió la victoria 3-1 en los tiros desde el punto penal. En los cuartos de final, el primero de octubre en Florencio Varela, el Calamar superó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el tiempo reglamentario. El desenlace que selló su clasificación se produjo el 28 de octubre en Salta, donde derrotó 5-4 por penales a Atlético Tucumán tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

La designación de Santiago del Estero clausuró las deliberaciones sobre el escenario del encuentro decisivo de la Copa Argentina. La final entre Boca Juniors y Platense constituirá el primer cruce directo entre ambos equipos en los registros del torneo, en el marco de un historial oficial de 142 partidos que favorece a los de la Ribera con 62 triunfos, 50 empates y 30 victorias del cuadro marrón.