Este viernes se firmó el acta de conformación de este espacio, integrado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de Salud, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). El mismo actuará de forma ad honorem. Provisoriamente fueron designados como Coordinadores el Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, y el Director de Salud Mental, Esteban Dávila.

En representación de UPCN firmó el acta la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler. Además, tomó la palabra la Secretaria de Comedores, Gladys Comas, quien remarcó la preocupación del Sindicato "por el bienestar de nuestros compañeros y compañeras que pueden estar atravesando situaciones de consumos problemáticos".

Objetivos

La Mesa de Enlace tiene como función "fortalecer la articulación interinstitucional, coordinar acciones preventivas, promover intervenciones territoriales y optimizar los recursos disponibles para el abordaje integral de los consumos problemáticos desde una perspectiva de derechos, salud pública, género y comunidad, en el ámbito laboral de la Provincia de Entre Ríos, ello en reconocimiento de la trascendencia de los consumos problemáticos y las adicciones como factores que afectan la salud integral, el rendimiento laboral y el clima organizacional, y en consonancia con las políticas públicas nacionales y provinciales en la materia", se lee en el acta de conformación de ese ámbito.

Puede interesarte

Se constituye "como ámbito de articulación permanente entre organismos estatales, instituciones educativas y sanitarias", con los siguientes objetivos generales:

Articulación de Políticas: Promover la coordinación, armonización e implementación de acciones y políticas públicas y privadas orientadas a la prevención, asistencia y reinserción en el ámbito laboral de la Provincia de Entre Ríos.

Generación de Conocimiento: Impulsar la investigación, el relevamiento de datos y la difusión de información pertinente sobre la problemática en el contexto del trabajo.

Elaboración de Guías: Asesorar en la confección de protocolos, guías y buenas prácticas para la prevención y abordaje de los consumos problemáticos en empresas y organismos públicos, respetando la normativa vigente y los derechos laborales.

Promoción y Sensibilización: Fomentar la sensibilización y capacitación de empleadores, trabajadores, delegados y profesionales de la salud ocupacional.