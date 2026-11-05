Este jueves se conocerá una resolución clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y al empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, fijó para las 9 la lectura de su resolución, luego de un cuarto intermedio dispuesto el martes 3 de noviembre.

Deberá resolver si hace lugar al pedido de las defensas para realizar nuevas pericias oficiales o si permite que el expediente avance hacia el juicio oral y público, tal como solicitaron los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.

La discusión se centra en la validez de los informes contables e informáticos que constituyen una parte central de la acusación. Las defensas vienen cuestionando esos estudios y reclaman que se realicen nuevas pericias, con intervención de profesionales oficiales y peritos de parte.

La Fiscalía rechazó el planteo por considerar que fue presentado fuera de tiempo y que no aporta elementos nuevos a la investigación. La acusación sostiene que busca determinar si Urribarri, como presunto autor, y Cardona Herreros, como partícipe necesario, se enriquecieron ilegítimamente.

El planteo de la defensa de Urribarri

El abogado Miguel Cullen, defensor del exgobernador, sostuvo que es indispensable realizar una pericia contable independiente para establecer con precisión qué montos se le atribuyen a Urribarri como incremento patrimonial sin justificar.

Según argumentó, la Fiscalía habría incorporado a los cálculos ingresos que podrían corresponder a actividades económicas independientes de los hijos mayores del exmandatario.

Como ejemplo, mencionó la venta de los derechos federativos de Bruno Urribarri, hijo del exgobernador y exfutbolista profesional, realizada en 2012 por Sergio Urribarri y su esposa, Ana Lía Aguilera. De acuerdo con lo expuesto por el abogado, la operación se concretó por 1.200.000 dólares.

Bruno Urribarri jugó en clubes argentinos como Boca Juniors, River Plate, Atlético de Rafaela y Patronato, además de desarrollar parte de su carrera en el exterior, en Grecia. Cullen sostuvo que esa transacción pudo haber generado otros beneficios económicos que, según su postura, no fueron contemplados correctamente en los informes cuestionados.

La defensa también explicó que no solicitó antes las nuevas pericias porque, en instancias anteriores, le indicaron que no era el momento procesal adecuado. Añadió que recién al conocerse los términos de la acusación y el pedido de remisión a juicio pudo advertir las diferencias entre el informe elaborado por una contadora del Ministerio Público Fiscal y el estudio presentado por la defensa.

La postura de la Fiscalía

Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano ratificaron la validez de los informes y defendieron la idoneidad de los profesionales del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en su elaboración.

Además, sostuvieron que las medidas fueron legales y remarcaron que las defensas estuvieron notificadas de su realización y nunca se opusieron durante la investigación.

La resolución de Budasoff determinará si se incorporan nuevas pruebas antes de avanzar con el proceso o si la causa queda en condiciones de ser discutida en un juicio oral y público.

Fuente: APF Digital