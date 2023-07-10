En la Rama Femenina Nivel A, el título quedó en manos de Racing, que en el partido final derrotó a Pescadores D por 3-1. En semifinales, Racing superó a Gualeguay Central 2-0 y Pescadores D hizo lo propio con Gimnasia Gchú por 2-1, en tanto que el tercer puesto quedó para Gimnasia.

Por su parte, en Femenino Nivel B, el campeón fue Racing B que superó a Progreso 3-1. En semifinales, Racing había superado a Olimpia de Urdinarrain 2-0 y Progreso derrotó a Pescadores C en sets corridos, mientras que Olimpia de Urdinarrain quedó con el tercer lugar.

En la rama Femenina Nivel C, el campeón fue Pescadores A que superó a Olimpia Blanco de Urdinarrain 3-0 en el partido final. En semifinales, Pescadores A había derrotado a Sociedad Sportiva de Gualeguay 2-1 y Olimpia Blanco hizo propio ante Defensores de Ceibas 2-0 y el tercer puesto fue para Sociedad Sportiva.

En la Rama Masculina, en el Nivel A el campeón fue Sociedad Sportiva de Gualeguay, que venció 3-1 a Gimnasia en el choque final. En las semifinales, Sociedad Sportiva había vencido a Atlético Libertad en el clásico de Gualeguay, en tanto que Gimnasia superó a Camioneros en el otro choque, quedando tercero Atlético Libertad.

En tanto, en Masculino Nivel B el título quedó para Gimnasia B, que derrotó a Wolf de Ceibas 3-0. En semifinales, Gimnasia B superó a Trébol B 2-0 y Wolf había dado cuenta de Juvenil del Norte 2-0, quedando tercero Trébol B.