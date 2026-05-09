El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo tres conversaciones con el contratista Matías Tabar desde que fue citado a declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito. Intentó “ayudarlo” a preparar la testimonial con un abogado, según consta en la causa. El constructor reveló que le cobró 245.000 dólares al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

Fueron tres contactos: dos intercambios de mensajes de WhatsApp y una llamada que duró alrededor de tres minutos. El ministro coordinador no tuvo consecuencias por esto, ni las tendrá, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

“En los hechos no entorpeció la causa. El testigo aportó toda la información que tenía, contó todo”, le explicó a este medio un allegado a la causa.

Otra persona con conocimiento del expediente evaluó que la cuestión, en definitiva, quedó saldada por el criterio de Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación: “El fiscal bien podría haber tomado algún temperamento. Adorni jugó al límite, pero ese límite no está escrito del todo, lo decide el magistrado”.

La denunciante y diputada nacional Marcela Pagano había presentado un escrito en el que pedía la detención del jefe de Gabinete por haber intentado interferir en la declaración del testigo. En menos de 24 horas, el fiscal lo desestimó.

En la testimonial, cuando a Tabar le pidieron que muestre sus conversaciones con Manuel Adorni, el contratista exhibió el chat y tenía activados los “mensajes temporales”, que se eliminan con el pasar de las horas.

Es por esto que el testigo dejó su dispositivo en Comodoro Py, para que sea peritado. El juez Ariel Lijo ya ordenó un análisis del teléfono.

El canal A24 reveló en las últimas horas la transcripción de los fragmentos centrales de la conversación. “Che, tenía que hablar con vos por el tema de la declaración”, le habría dicho Adorni a su interlocutor.

Luego siguió: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.

“Todo esto es político”, le aclaró el jefe de Gabinete al contratista, a modo de reafirmar su inocencia.

Las conversaciones continuaron más adelante. “Bueno, habíamos quedado que si necesitabas ayuda...”, escribió Adorni.

Tabar terminó por rechazarlo con un mensaje contundente: “Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros”.

“Pero...”, contestó Adorni. “Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad”, cerró Tabar.

El contratista le reconoció al fiscal Pollicita que, antes de asesorarse, consideró la propuesta de quien había sido su cliente.

El análisis del teléfono de Tabar fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

Además de los 245.000 dólares que le cobró por la renovación total de la propiedad en Exaltación de la Cruz, Tabar hizo un segundo trabajo para Adorni en su departamento de Caballito.

El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho allí a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería, algo que ya había hecho en el barrio privado.

Según declaró Tabar, Adorni le pidió que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.

En diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos, recordó el contratista.

De acuerdo a su versión, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año, por un total de $14 millones, que habrían sido pagados en efectivo y sin factura.