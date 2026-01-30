Las víctimas fatales del choque frontal en Ruta 18 son oriundos del departamento Paraná, según confirmaron fuentes policiales a AHORA. Se trata de trabajadores de una empresa que realiza tareas de parquizado en los alrededores de los transformadores de ENERSA.

Según se informó a esta Redacción, se dirigían a realizar trabajos en la zona rural de Villaguay. Se indicó que están domiciliados en Paraná, Villa Urquiza y San Benito. Los nombres de los fallecidos son Natanael Iaac Fister de San Benito (35 años), Sebastián Fonseca de San Benito (45 años) y Alejandro Casal de Paraná (32 años).

El choque frontal entre un camión y una camioneta, que dejó tres hombres fallecidos en el lugar y un cuarto herido de extrema gravedad, se produjo este viernes en el kilómetro 75 de la Ruta 18, en jurisdicción de Paraje Las Tunas, departamento Paraná.

Trasladaron a Paraná al único sobreviviente

Finalmente, se informó que los médicos del Hospital Castilla Mira de Viale decidieron trasladar a Paraná al cuarto ocupante de la camioneta, que sobrevivió al impacto frontal con el camión. “Está crítico y muy grave”, indicaron a AHORA. El cuarto ocupante de la camioneta se llama Diego Girard de la zona rural Villa Urquiza. Según fuente policiales indicaron que se encuentra en el hospital San Martín y será operado.

La tragedia en Las Tunas enluta a Entre Ríos

Las víctimas viajaban en una camioneta Nissan Frontier y son todos mayores de edad. Colisionaron de frente a la altura del kilómetro 77, cerca de la Escuela Belgrano, con un camión de origen brasileño, conducido por un joven de 31 años, que circulaba en dirección de Este a Oeste, en sentido contrario al que lo hacía la pick up, con destino a Santo Tomé, Santa Fe.