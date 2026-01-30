SINIESTRO TRÁGICO
Se conocieron los nombres de los trabajadores entrerrianos fallecidos en la Ruta 18
Las víctimas fatales del choque frontal en Ruta 18 son oriundos del departamento Paraná, según confirmaron fuentes policiales a AHORA. Se trata de trabajadores de una empresa que realiza tareas de parquizado en los alrededores de los transformadores de ENERSA.
Según se informó a esta Redacción, se dirigían a realizar trabajos en la zona rural de Villaguay. Se indicó que están domiciliados en Paraná, Villa Urquiza y San Benito. Los nombres de los fallecidos son Natanael Iaac Fister de San Benito (35 años), Sebastián Fonseca de San Benito (45 años) y Alejandro Casal de Paraná (32 años).
El choque frontal entre un camión y una camioneta, que dejó tres hombres fallecidos en el lugar y un cuarto herido de extrema gravedad, se produjo este viernes en el kilómetro 75 de la Ruta 18, en jurisdicción de Paraje Las Tunas, departamento Paraná.
Trasladaron a Paraná al único sobreviviente
Finalmente, se informó que los médicos del Hospital Castilla Mira de Viale decidieron trasladar a Paraná al cuarto ocupante de la camioneta, que sobrevivió al impacto frontal con el camión. “Está crítico y muy grave”, indicaron a AHORA. El cuarto ocupante de la camioneta se llama Diego Girard de la zona rural Villa Urquiza. Según fuente policiales indicaron que se encuentra en el hospital San Martín y será operado.
La tragedia en Las Tunas enluta a Entre Ríos
Las víctimas viajaban en una camioneta Nissan Frontier y son todos mayores de edad. Colisionaron de frente a la altura del kilómetro 77, cerca de la Escuela Belgrano, con un camión de origen brasileño, conducido por un joven de 31 años, que circulaba en dirección de Este a Oeste, en sentido contrario al que lo hacía la pick up, con destino a Santo Tomé, Santa Fe.