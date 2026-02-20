La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial de hoy, estableció los nuevos montos de las bases imponibles mínima y máxima a la Seguridad Social, los haberes jubilatorios y otras prestaciones previsionales que rigen a partir de marzo 2026 ajustados conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral. Con este cambio de fórmula de Milei, las jubilaciones mínimas están 100.000 pesos abajo que si hubiera continuado la anterior.

Por este motivo, en el considerando de la norma, el titular de ANSES sostuvo que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.

Tras confirmarse que el haber mínimo pasará a $369.600,88 en marzo, se calcula que, si se oficializa el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo de los jubilados alcanzará $439.600,88. De esta manera, continuan por debajo de la línea de indigencia, ubicada en $623.990 para una familia tipo y en 440.226 para una sola persona.

Además, indicaron que desde enero de 2025 los incrementos comenzarán a aplicarse de forma automática y no requerirán nuevas disposiciones.

¿Cómo quedaron conformados los nuevos totales?

Actualización de prestaciones previsionales

Haber mínimo: $369.600,88

Haber máximo: $2.487.063,95

Importe de la Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53

Importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Topes a la base imponible de la seguridad social

Bases imponibles mínima: $124.481,49

Bases imponibles máxima: $4.045.590,45

Para aquellos afiliados que cesen su actividad a partir del 28 de febrero, o que soliciten su beneficio desde el 1 de marzo, las remuneraciones se actualizarán según los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social el 27 de enero de 2026, señala Errepar.